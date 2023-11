Belén Rodriguez brilla per la cena romantica alle Maldive: l’orecchino è un dolce omaggio a Luna Marì Belén Rodriguez potrà anche essere da giorni alle Maldive con Elio Lorenzoni ma non per questo ha “dimenticato” i suoi figli. Durante la recente cena romantica nel resort ha nascosto un piccolo omaggio a Luna Marì nel suo look.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la vacanza di Belén Rodriguez alle Maldive: dopo aver superato il momento difficile seguito alla rottura con Stefano De Martino, sembra aver ritrovato la felicità. Ad averla aiutata e supportata in questo periodo è stato Elio Lorenzoni, il nuovo compagno del quale è innamoratissima e con cui condivide già una fedina d'argento coordinata. Dopo aver mostrato la nuova casa milanese acquistata per lasciarsi definitivamente il passato alle spalle, ora la conduttrice si è concessa una fuga romantica fatta di spiagge paradisiache, mare cristallino e luoghi incontaminati. Non per questo, però, ha "dimenticato" i figli, anzi, ha reso omaggio alla piccola Luna Marì con un adorabile accessorio.

Il look sparkling di Belén

Ieri sera Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono concessi una cena romantica nel resort delle Maldive in cui stanno soggiornando da diversi giorni. Sarà perché volevano celebrare ancora una volta la loro relazione o perché semplicemente si sono ritrovati a vivere un sogno, ma si sono goduti al massimo l'atmosfera magica del luogo. La conduttrice non ha lasciato nulla al caso in fatto di stile, sfoggiando un look scintillante che non poteva assolutamente passare inosservato. Ha indossato un lungo abito bianco tempestato di paillettes, per la precisione un modello monospalla con la gonna a sirena e il bustier monospalla con dei cut-out laterali che hanno lasciato i fianchi nudi.

Belén Rodriguez con gli orecchini a luna

Belén è arrivata al ristorante poco dopo Elio e si è lasciata immortalare mentre raggiungeva il tavolo, camminando in modo iper sensuale come se fosse in passerella. Ha arricchito il look scintillante con degli ulteriori accessori sparkling, dalle pumps col tacco a spillo di Aquazzura alla borsa a sacchetto col manico di cristalli, anche se a fare la differenza sono stati gli orecchini.

Belén con gli orecchini a forma di luna

Belén ha infatti sfoggiato un paio di pendenti con una maxi luna brillante, a cui ha dedicato anche un primissimo piano tra le sue Stories. Molto probabilmente si tratta di un omaggio alla seconda figlia Luna Marì, rimasta a Milano con i nonni e col papà Antonino e attualmente alle prese con i primi preparativi natalizi. Insomma, la conduttrice ha dimostrato di avere sempre il pensiero rivolto ai suoi bimbi, mettendo così a tacere tutte le malelingue che dicevano il contrario.