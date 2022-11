Belén Rodriguez si prepara per Le Iene: con extension e caschetto è pronta per cambiare stile Belén Rodriguez si sta preparando per la nuova puntata de Le Iene Show e sui social ha rivelato dei dettagli inediti di quello che potrebbe essere il suo nuovo look. Sorprenderà i fan con una acconciatura insolita?

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: oltre a diventare spesso protagonista dei più svariati shooting fashion, è anche al timone di due diverse trasmissioni Mediaset, Tu Sì Que Vales e Le Iene Show. Sul palco siamo abituati a vederla sensuale e glamour tra minidress e vertiginosi tacchi a spillo ma com'è dietro le quinte? Lo ha rivelato sui social, dove si è mostrata in versione casual alle prese con i preparativi per la nuova puntata dell'irriverente programma di Italia 1. Ha intenzione di cambiare stile con una acconciatura inedita? L'unica cosa certa al momento è che ha annunciato ai fan che questa sera ha in serbo delle sorprese per loro.

La nuova acconciatura di Belén

Le Iene Show va in onda ogni martedì ma i preparativi cominciano diversi giorni prima, così che tutto sia perfetto quando si accendono i riflettori. Belén non intende nascondere niente ai fan ed è per questo che a poche ore dalla nuova puntata si è mostrata tra "le grinfie" dei suoi hairstylist. Al motto di "Domani a Le Iene surprise" si è immortalata seduta in poltrona con un inedito long bob portato liscio e con la fila centrale e uno dei parrucchieri che prova ad applicarle delle extension al centro della testa. Il risultato finale? È incredibilmente realistico e glamour. Sarà questa la sorpresa che la Rodriguez ha riservato al pubblico?

Belén dal parrucchiere

Il look casual di Belén

Che si tratti di un cambiamento temporaneo o definitivo, non importa, l'unica cosa certa è che Belén riesce a essere trendy anche in versione comoda (come aveva già dimostrato nel weekend col suo nuovo look casual con gli zoccoli). Tra le "grinfie" dei parrucchieri ha sfoggiato una semplice t-shirt grigia a girocollo, completando il tutto con dei bracciali etnici e con l'iconico Love Bracelet d'oro di Cartier, ormai diventato un "tratto distintivo" del suo stile. La Rodriguez è pronta per aggiungere un tocco rivoluzionario alla sua immagine? A questo punto non resta che aspettare la diretta di questa sera per scoprirlo.