Belén Rodriguez senza trucco: mostra gli 8 nuovi piercing col selfie acqua e sapone Belén Rodriguez ha aggiunto un dettaglio inedito e rock alla sua immagine. Ha fatto 8 nuovi piercing alle orecchie, mostrando il risultato finale sui social con dei selfie senza trucco.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo un momento molto felice e non solo perché è tornata a lavorare a pieno ritmo in tv tra Tu Sì Que Vales e Le Iene Show, ha anche ritrovato l'amore al fianco dell'ex marito Stefano De Martino. Oggi vive con lui e con i due figli Santigo e Luna Marì e passa le sue giornate tra impegni professionali e dolce serate in famiglia, dando prova di essere una donna e una mamma assolutamente "normale". Non ha mai nascosto di curare la sua immagine regolarmente nei minimi dettagli e, dopo essersi mostrata alle prese con un massaggio drenante per avere gambe perfette, ora ha pensato bene di aggiungere un dettaglio inedito al look: una serie di nuovi piercing alle orecchie.

I nuovi piercing di Belén

È ormai risaputo che le star amino mantenere un rapporto diretto con i fan attraverso i social e Belén non fa eccezione. Nelle ultime ore ha voluto fare 8 nuovi piercing alle orecchie, documentando tutto con foto e Stories, dal momento in cui si è stesa sul lettino con l'ago al suo fianco al risultato finale. Il primo foro lo ha fatto al trago, dove ora ha una pallina di metallo silver, poi è passata all'altro orecchio dove ha aggiunto diversi piercing a cerchietto sia sul lobo che sull'helix. Come sta ora? Sebbene sia riuscita in pochi minuti ad aggiungere un tocco rock al suo stile, adesso è un tantino dolorante come ha spiegato lei stessa nella didascalia di uno degli scatti, dove ha scritto ironica: "Azz, 8 piercing in più, male? Leggermente".

Belén dopo aver fatto i piercing

Belén posa senza trucco

Come ha annunciato che avrebbe fatto dei nuovi piercing? Con un selfie senza trucco e senza filtri. Sarà perché voleva sentirsi rilassata al 100% o perché semplicemente si era ritagliata un momento tutto per lei durante una giornata di riposo, ma la cosa certa è che Belén non ha esitato a immortalarsi con il viso libero dal make-up.

Belén senza trucco e senza filtri

Niente fondotinta, eye-liner, rossetto e ombretto ma, nonostante ciò, l'argentina è sempre meravigliosa. Certo, le occhiaie e le piccolissime imperfezioni non le mancano, ma è chiaro che così facendo ha messo in mostra il suo lato più "umano". Come hanno reagito i fan? Naturalmente la amano in ogni versione, consapevoli del fatto che anche struccata continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.