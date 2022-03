Belén Rodriguez prima e dopo il trucco: la trasformazione della showgirl col make-up Belén Rodriguez non ha paura di mostrarsi senza trucco sui social e in più di un’occasione ha condiviso degli scatti al naturale sul suo profilo. Di recente ha fatto di più: si è immortalata prima e dopo il make-up, rivelando così la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tra le showgirl più amate del nostro paese, attualmente è impegnata con le Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che sognava di condurre da tutta la vita. Sul palco siamo abituati a vederla splendida tra look stringati e abiti perfetti per la primavera ma com'è nella "vita reale"? L'argentina non ha mai avuto paura di mostrarsi al naturale sui social ed è proprio nel backstage della trasmissione che lo ha fatto ancora una volta, documentando la sua trasformazione prima e dopo il make-up. Ecco com'è cambiato il suo viso dopo essere stato "curato" dal suo staff di truccatori.

Belén Rodriguez si mostra senza trucco

Siamo sempre stati abituati a vedere Belén Rodriguez truccata di tutto punto sui palcoscenici del nostro paese: sebbene punti sempre su delle nuance super naturali, aggiungendo al massimo qualche tocco di mascara e di eye-liner in più, la differenza rispetto a quando è acqua e sapone si vede. La cosa insolita è che lei stessa ha confrontato i due diversi look condividendo sui social dei brevi video prima e dopo il make-up. Ha realizzato le Stories poco prima di una puntata de Le Iene, approfittandone per ringraziare Cristina Isac, ovvero la make-up artist che ormai da anni fa parte del suo staff e che si occupa della sua beauty routine.

Belén Rodriguez senza trucco

Belén, una star che non ha paura di mostrarsi al naturale

Al motto di "Prima del make-up…rimanere collegati che vi faccio vedere il dopo", Belén non solo si è immortalata in versione acqua e sapone ma ha anche rivolto una smorfia ironica e simpatica alle telecamere, dimostrando di non prendersi troppo sul serio come in molti credono. Niente blush, fondotinta, rossetto e ombretto: nonostante il look naturale continua a essere bellissima. Com'è dopo la sessione di trucco? Ha gli occhi più definiti, le guance colorite e la bocca in risalto (senza considerare, poi, i capelli pettinati alla perfezione). La cosa certa è che, che abbia o meno aspettato l'intervento della make-up artist, non importa: la Rodriguez riesce sempre a lasciare tutti senza fiato col suo fascino innato.