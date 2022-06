Belén Rodriguez presenta tata Lulu: chi è la donna che si prende cura di Santiago e Luna Marì Come fa Belén Rodriguez a conciliare impegni familiari e lavorativi? Si affida a una tata, si chiama Lulu e da anni si prende cura dei suoi figli Santiago e Luna Marì.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è una donna in carriera ma, nonostante i numerosi impegni professionali, dalle apparizioni in tv all'attività imprenditoriale con il brand di costumi Me Fui, ama passare il tempo libero a casa con i figli. In quanti, però, si sono chiesti qual è il suo segreto per conciliare vita familiare e lavorativa? Solitamente la si vede correre da un capo all'altro della città o andare "in trasferta" ma, almeno fino ad ora, non aveva mai fatto riferimento al fatto che riceveva un piccolo aiuto tra le mura domestiche. Nelle ultime ore le cose sono cambiate: sui social si è immortalata in compagnia di una donna per lei speciale. Si chiama Lulu ed è la tata che ormai da anni si prende cura di Santiago e della "nuova arrivata" Luna Marì.

La prima foto di Belén e tata Lulu

Non è la prima volta che Belén condivide sui social dei dettagli privati della sua quotidianità ma solo di recente ha deciso di presentare Lulu. Così come i Ferragnez, la cui vecchia tata Rosalba ha fatto letteralmente il giro del web, anche la Rodriguez ha assunto una donna di fiducia che la aiuta nella gestione della casa e dei figli. Si è immortalata al suo fianco in ascensore: l'argentina è glamour con berretto e minigonna black&white, mentre la tata ha preferito la comodità di leggings e t-shirt over mentre si prepara a portare a spasso Luna Marì nel suo passeggino tra le strade di Milano. Di lei non si sa praticamente nulla, fatta eccezione per le dolci parole che la showgirl le ha dedicato.

Il messaggio di Belén a tata Lulu

"Lei, Lulu, che mi accompagna da 12 anni all'incirca nella mia vita. Continua a chiamarmi Miss Belén contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto, Grazie per la cura che prendi di me e dei miei figli", è questa la didascalia che ha accompagnato la dolce foto dell'argentina. Considerando il fatto che Santiago, il primo figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino, ha appena computo 9 anni, probabilmente la Rodriguez ha assunto Lulu nel momento in cui la sua carriera ha cominciato a decollare, così da tenere la casa pulita e in ordine nonostante i mille impegni professionali. Con la nascita dei due figli le avrebbe assegnato anche il ruolo di babysitter, assumendola a tempo pieno. Prima o poi la immortalerà in compagnia di Santiago e Luna?