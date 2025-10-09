Belén Rodriguez ha un nuovo anello: niente più griffe, ora punta sul messaggio “ironico”

Belén Rodriguez sta vivendo un momento di grande serenità dopo gli anni difficili che hanno fatto seguito alla rottura con Stefano De Martino. Oltre a essere tornata in tv in versione ballerina (e aver già firmato un contratto per il prossimo anno con Ballando con le stelle), si gode anche la sua normale quotidianità da mamma, trascorrendo tutto il tempo che può con i figli Santiago e Luna Marì. Sui social, inoltre, porta avanti l'attività da imprenditrice con il suo brand beauty Soy Robeya ma, tra le tante Stories sponsorizzate, ce n'è una in particolare che ha attirato le attenzioni dei fan: quella in cui sfoggia un nuovo anello con un messaggio "ironico".

L'anello "Sti cazzi" di Belén Rodriguez

Siamo sempre stati abituati a vedere Belén Rodriguez in versione glamour e iper griffata ma nelle ultime ore sembra aver fatto una piccola eccezione. In una delle Stories Instagram ha fatto un primo piano sulla sua mano destra, rivelando un nuovo anello all'anulare. Oltre a sfoggiare una fedina in oro bianco con dei cristalli incastonati, ha lasciato in vista anche un gioiellino total gold, un modello con la fascia sottilissima che cinge il dito e al centro una medaglia decorata con l'incisione "Sti cazzi". In questo caso non si tratta di un accessorio di lusso (nessuna gioielleria famosa lo ha nelle sue collezioni) ma probabilmente la conduttrice lo ha fatto personalizzare appositamente per esprimere al meglio il suo animo ironico.

L’anello Sti cazzi di Belén

Con l'anello "Sti cazzi" Belén Rodrigez ha lanciato un messaggio di "menefreghismo" forte e chiaro, come a sottolineare il fatto che in questo periodo della sua vita non vuole dare alcun peso ai consigli e ai giudizi non richiesti. Si tratterà del suo mood attuale oppure di una frecciatina ai paparazzi (con i quali da sempre non condivide un rapporto "idilliaco")? L'unica cosa certa è che la conduttrice non si prende mai sul serio ed è proprio questo dettaglio che piace moltissimo ai fan.