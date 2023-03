Belén Rodriguez e Luna Marì in versione dark lady: vestono coordinate per i 60 anni di nonna Veronica Lo scorso weekend Veronica Cozzani ha compiuto 60 anni e ha organizzato una festa in famiglia. Belén Rodriguez non poteva mancare e per l’occasione si è vestita in coordinato con la piccola Luna Marì.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stata una giornata importante per Veronica Cozzani, la mamma dei fratelli Rodriguez: ha compiuto 60 anni e ha pensato bene di riunire la famiglia per dei festeggiamenti in gran stile. A ospitare il party è stato Stefano De Martino nella sua enorme villa a Marechiaro, è proprio lì che Belén, Cecilia e Jeremias hanno brindato al gran traguardo della mamma. Naturalmente non potevano mancare i nipoti di Veronica, Santiago e Luna Marì, apparsi uniti e adorabili nei dolci ritratti di famiglia. Mamma e figlia, in particolare, hanno pensato bene di vestirsi in coordinato: ecco cosa hanno indossato.

Il look da principessina di Luna Marì

Luna Marì è la "mascotte" di casa Rodriguez e non poteva mancare al party per i 60 anni della nonna Veronica Cozzani. Quale migliore occasione di questa per trasformarsi in una principessina? Per lei mamma Belén ha scelto un outfit adorabile che non poteva passare inosservato. Ha indossato un vestitino nero con una maxi gonna di tulle lunga fino alle caviglie e il corpino smanicato decorato all-over con delle mini stelline argentate. Per proteggerla dal freddo, inoltre, la mamma le ha fatto aggiungere una t-shirt bianca a maniche lunghe portata sotto il vestito. Ballerine da lady, ciondolo rosso al collo e codine tra i capelli: la bimba è sempre più bella.

Belén Rodriguez con la figlia Luna Marì

Belén Rodriguez in total black

Belén Rodriguez ha approfittato del compleanno della mamma per vestirsi in coordinato con la piccola Luna Marì. Ha puntato sullo stesso stile dark, declinandolo però in un mood iper sensuale. Per lei niente gonne principesche, ha preferito un tubino total black, un modello fasciante lungo fino al ginocchio e con una zip sulla scollatura. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant coprenti e gli immancabili tacchi a spillo. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mentre in fatto di make-up ha optato per dei toni naturali. Si è lasciata immortalare con la secondogenita tra le braccia per alcuni scatti social, apparendo meravigliosa e dolce in versione mamma.