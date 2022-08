Belén Rodriguez come una sirena: capelli lunghissimi e bikini argento in riva al mare Belén Rodriguez si sta godendo le vacanze al mare e sui social posa come una dea dell’estate, coperta solo dai capelli lunghissimi.

A cura di Beatrice Manca

foto di Nicholas Fols via Instagram

Agosto fa rima con vacanze anche per le star: Belén Rodriguez si sta godendo un periodo al mare prima di tornare negli studi televisivi per i nuovi programmi. La showgirl argentina è in compagnia dei figli Santiago e Luna Marì sull'Isola di Albarella, un'oasi naturale in provincia di Rovigo eletta "meta del cuore" da Belén, che scappa qui appena può per rilassarsi tra bagni al mare e gite in bicicletta nel verde. Anche Stefano De Martino l'ha raggiunta ad Albarella e la coppia è apparsa più felice e innamorata che mai. Belén ha condiviso alcuni scatti su Instagram che la ritraggono come una dea del mare, abbronzata e con capelli lunghissimi sulla schiena nuda.

Il nuovo hair look di Belén per l'estate

La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram alcune foto che la ritraggono con una nuova acconciatura: capelli lunghi fino alla cintura e ondulati in modo naturale, come appena uscita da un tuffo tra le onde. Di fronte all'obiettivo del fotografo Nicholas Fols Belén appare come una vera sirena in riva al mare: la pelle abbronzata dal sole nella luce calda del tramonto, i capelli ondulati e uno scintillante bikini argentato. Con ogni probabilità, l'hair stylist Lorenzo Cherubini ha realizzato il nuovo look di Belèn con l'aiuto di extension, ma il risultato finale è comunque d'impatto.

Belèn Rodriguez fotografata da @nicholas.fols

Nel servizio fotografico Belén posa con pochi accessori d'impatto, scelti dalla stylist Nicole Costi: orecchini scintillanti e un maxi cappello di paglia, l'accessorio delle dive per eccellenza, in versione "pagoda". Per molte donne l'appuntamento con il parrucchiere è rimandato a settembre, quando si mitigano gli effetti delle vacanze sui capelli e si cambia taglio per riprendere la vita quotidiana: rivedremo la lunghissima chioma di Belén anche in autunno o la showgirl deciderà di tornare al lavoro con un nuovo taglio?