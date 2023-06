Belén Rodriguez a cena senza trucco: indossa le scarpe da ballo ma col tacco Ieri sera Belén Rodriguez è andata a cena con un amico e, sebbene abbia sfoggiato un look trendy con fiori e ballerine col tacco, ha rinunciato al make-up: ecco le sue foto al naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si sta godendo il meritato relax al termine di una stagione televisiva di successo. Al momento si parla molto di lei per un presunto addio a Le Iene Show il prossimo anno ma sui social preferisce non rilasciare alcun commento sulla questione e continuare a documentare la sua quotidianità fatta di momenti in famiglia, aperitivi e shooting fashion. Lo scorso weekend l'abbiamo vista a Napoli per la festa scudetto, ora che è tornata a Milano sta lasciando spazio alla comodità. Ieri sera, ad esempio, per una cena al ristorante con un amico ha pensato bene di rinunciare al trucco.

Le ballerine col tacco di Belén Rodriguez

Ieri sera Belén è uscita con l'amico Armando Dechert, è stata con lui a Il Salumaio di Montenapoleone 1957 e per l'occasione ha puntato tutto su un look in pieno stile estivo.

Belén con le pumps Miu Miu

Ha sfoggiato un nuovo completo floreale del suo brand Mar De Margaritas, un modello color panna molto simile a quello sfoggiato qualche settimana fa per la domenica in famiglia, solo che il top è a girocollo e la gonna longuette con lo spacco laterale. Niente sandali alla schiava, questa volta ha optato per delle pumps firmate Miu Miu, per la precisione il modello rosa cipria col fiocchetto sulla punto ispirato alle ballerine da danza ma col tacco a rocchetto. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 790 euro.

Pumps Miu Miu

Belén Rodriguez in versione acqua e sapone

Al di là del look fiorato abbinato a una serie di Love Bracelet di Cartier in oro e diamanti, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il make-up di Belén. Niente eye-liner, ombretto, blush o rossetto, la conduttrice ha deciso di rimanere al naturale, facendo trionfare la sua innata bellezza.

Belén in Mar De Margaritas

Ha lo sguardo profondo, la bocca naturalmente carnosa e delle adorabili lentiggini sul naso: i fan che hanno notato il dettaglio acqua e sapone non hanno potuto fare a meno di sottolineare che in questa versione sembra una ragazzina. Chi direbbe mai che il prossimo anno Belén compirà 40 anni?