Beatrice Gherardini sposa in bianco: i due abiti di pizzo per il matrimonio con Ivan Beatrice Gherardini e Ivan Soccer si sono sposati, coronando il loro sogno d’amore a circa un anno dalla romantica proposta. La sposa ha rispettato la tradizione del total white, sfoggiando due diversi abiti di pizzo nella sua giornata speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Beatrice Gherardini e il fidanzato Ivan Soccer hanno appena vissuto la giornata più speciale della loro vita: lo scorso 19 si sono sposati, coronando così il loro sogno d'amore dopo diversi anni di fidanzamento. Solo nelle ultime ore, però, hanno condiviso le foto del matrimonio sui social, facendo impazzire milioni di fan che da tempo seguono i loro video e tutorial sui social. I due creator hanno pronunciato il fatidico sì a poco più di un anno dalla romantica proposta di nozze e, al motto di "Marito e moglie", hanno rivelato ai followers i look bridal scelti per il gran giorno: ecco chi ha firmato i due lunghi abiti di pizzo bianco della TikToker.

Chi ha firmato gli abiti da sposa di Beatrice Gherardini

Li avevamo lasciati alle prese con la proposta di nozze ai piedi del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, oggi ritroviamo Beatrice e Ivan in abiti da sposi nel giorno del loro matrimonio. Sono arrivati in chiesa a bordo di due auto d'epoca total white e in serata hanno continuato i festeggiamenti in una location rustica e chic con i parenti e gli amici più cari.

Beatrice e Ivan dopo il sì

La TikToker si è affidata al brand Nicole Milano, che per lei ha realizzato due diversi abiti bianchi dalla linea sinuosa ed elegante. Il primo, quello scelto per il rito religioso, è una sirena con maxi strascico e dettagli in pizzo sul bustier, la cui particolarità sta nelle maniche trasparenti dai ricami floreali. Velo coordinato, bouquet di lunarie bianche e gioielli scintillanti: la sposa ha letteralmente brillato fin dal suo arrivo.

Beatrice Gherardini in Nicole Milano, Ivan Soccer in Carlo Pignatelli

Il secondo abito bianco e il look dello sposo

Per la festa Beatrice si è cambiata, optando sempre per un vestito a sirena total white di Nicole Milano ma con un maxi cut-out al centro del seno contornato da intricati ricami di pizzo. Per tutta la giornata ha puntato su un'acconciatura comoda e fresca ma allo stesso tempo glamour: una coda di cavallo alta, tirata e dalle lunghezze oversize.

Beatrice Gheraldini in Nicole Milano

Per quanto riguarda lo sposo, questo ha scelto l'eleganza senza tempo di Carlo Pignatelli, che ha realizzato per lui uno smoking nero con la giacca dai revers di raso, abbinato a camicia bianca, panciotto e cravatta grigio perla. I due famosi TikToker ora sono prontissimi per intraprendere una nuova fase della loro vita fianco a fianco.