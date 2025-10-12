stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Barbara D’Urso scatenata a Ballando con le stelle: il freestyle tra frange e cristalli

Barbara D’Urso è stata tra le grandi protagoniste della terza puntata di Ballando con le stelle. Cosa ha indossato per esibirsi nel freestyle con Pasquale La Rocca?
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
255 CONDIVISIONI
Immagine

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. Tra i concorrenti in gara di quest'anno c'è anche Barbara D'Urso, tornata in tv in un'inedita versione ballerina dopo il chiacchierato addio a Mediaset di qualche anno fa. Fin dal debutto la presentatrice ha dimostrato di vantare talento, personalità e grinta, tanto da essere considerata una delle papabili vincitrici di questa edizione. Ieri, in particolare, si è esibita in un freestyle, ottenendo una vera e propria standing ovation. Cosa ha indossato per l'occasione?

Barbara D'Urso in total white a Ballando con le stelle

Barbara D'Urso è stata tra le grandi protagoniste della puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri in seconda serata (dopo la partita Estonia – Italia). In coppia con Pasquale La Rocca, il professionista che le è stato assegnato, ha eseguito in modo impeccabile un Freestyle sulle note di Dancando Lambada. Energia, grinta, sorrisi e talento: l'ex conduttrice di Mediaset sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza, anzi, riesce a fare concorrenza anche alle giovanissime. Per lo show da standing ovation ha sfoggiato un look che non è passato inosservato (naturalmente coordinato a quello di Pasquale): i due hanno illuminato il palco in total white e con qualche tocco sparkling.

Barbara D’Urso in total white a Ballando con le stelle
Barbara D’Urso in total white a Ballando con le stelle

Il mini dress di frange e cristalli di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha infiammato gli studi di Ballando con le stelle con la sua performance da urlo. Per l'occasione ha lasciato le gambe in vista con un mini dress sbarazzino e glamour, un modello bianco ricoperto di appariscenti frange con la gonna "svolazzante", il taglio alto e le coppe del bustier di raso in tinta ma tempestate di cristalli scintillanti. Non sono mancate le scarpette da ballo col tacco, per la precisione un paio di sandali incrociati color nude. Niente gioielli, lustrini o accessori esuberanti, Barbara per il resto ha puntato sulla semplicità, mettendo in risalto il sorriso smagliante che da sempre la contraddistingue. In quanti non vedono l'ora di ammirare la sua prossima esibizione?

Leggi anche
Ilary Blasi ad Amici con la tuta "da lavoro": quanto costa il look oversize per il ritorno in tv
Look da star
Moda e lifestyle
255 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Le 6 scarpe più originali viste alle sfilate Primavera/Estate 2026 di Parigi e Milano
Camicie annodate e gonne puffy: capi di tendenza e i look più belli della Settimana della Moda di Parigi
Camicie annodate e gonne puffy: capi di tendenza e i look più belli della Settimana della Moda di Parigi
Le borse più belle della Settimana della Moda, da Dior a Prada i modelli di tendenza della P/E 2026
Le borse più belle della Settimana della Moda, da Dior a Prada i modelli di tendenza della P/E 2026
Tendenze sfilate Primavera/Estate 2026 dalla Milano Fashion Week: sporty glam e colori decisi dominano
Tendenze sfilate Primavera/Estate 2026 dalla Milano Fashion Week: sporty glam e colori decisi dominano
Addio Labubu, è il momento delle bambole "di pezza" (che costano più di mille euro)
Addio Labubu, è il momento delle bambole "di pezza" (che costano più di mille euro)
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views