Barbara D’Urso scatenata a Ballando con le stelle: il freestyle tra frange e cristalli

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. Tra i concorrenti in gara di quest'anno c'è anche Barbara D'Urso, tornata in tv in un'inedita versione ballerina dopo il chiacchierato addio a Mediaset di qualche anno fa. Fin dal debutto la presentatrice ha dimostrato di vantare talento, personalità e grinta, tanto da essere considerata una delle papabili vincitrici di questa edizione. Ieri, in particolare, si è esibita in un freestyle, ottenendo una vera e propria standing ovation. Cosa ha indossato per l'occasione?

Barbara D'Urso in total white a Ballando con le stelle

Barbara D'Urso è stata tra le grandi protagoniste della puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri in seconda serata (dopo la partita Estonia – Italia). In coppia con Pasquale La Rocca, il professionista che le è stato assegnato, ha eseguito in modo impeccabile un Freestyle sulle note di Dancando Lambada. Energia, grinta, sorrisi e talento: l'ex conduttrice di Mediaset sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza, anzi, riesce a fare concorrenza anche alle giovanissime. Per lo show da standing ovation ha sfoggiato un look che non è passato inosservato (naturalmente coordinato a quello di Pasquale): i due hanno illuminato il palco in total white e con qualche tocco sparkling.

Il mini dress di frange e cristalli di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha infiammato gli studi di Ballando con le stelle con la sua performance da urlo. Per l'occasione ha lasciato le gambe in vista con un mini dress sbarazzino e glamour, un modello bianco ricoperto di appariscenti frange con la gonna "svolazzante", il taglio alto e le coppe del bustier di raso in tinta ma tempestate di cristalli scintillanti. Non sono mancate le scarpette da ballo col tacco, per la precisione un paio di sandali incrociati color nude. Niente gioielli, lustrini o accessori esuberanti, Barbara per il resto ha puntato sulla semplicità, mettendo in risalto il sorriso smagliante che da sempre la contraddistingue. In quanti non vedono l'ora di ammirare la sua prossima esibizione?