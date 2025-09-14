stile e Trend
Come sono nate le luci di Barbara D’Urso: “Ho le rughe e le porto con orgoglio”

Come sono nate le iconiche “luci di Barbara D’Urso”? A rivelarlo è stata la conduttrice in persona durante il suo intervento all’evento Il Tempo delle Donne: ecco cosa ha dichiarato.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Barbara D'Urso è tornata sotto le luci della ribalta dopo la pausa che si era concessa in seguito all'improvviso (e inaspettato) addio a Mediaset. Non solo a partire da fine mese sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle, di recente ha anche partecipato all'evento Il Tempo delle Donne organizzato alla Triennale Milano in viale Alemagna 6. Protagonista dell'incontro Io ballo da sola, ha raccontato della sua carriera, rivelando come sono nate le iconiche "luci di Barbara D'Urso", quelle che negli anni hanno sempre contraddistinto i suoi programmi, facendola apparire quasi "angelicata" sul piccolo schermo.

Barbara D'Urso e il no ai ritocchi estetici

Intervistata all'incontro Io ballo da sola, Barbara D'Urso ha parlato delle luminosissime luci che hanno sempre caratterizzato i suoi programmi tv, tanto da diventarne il simbolo. La conduttrice ha spiegato che sono nate anni fa per una sua precisa scelta: non ha mai voluto ritoccare il suo aspetto con degli interventi estetici o con delle iniezioni di botulino. Avendo 68 anni, però, è chiaro che sul viso ha dei segni del tempo. A tal proposito le sue parole sono state: "Ho le rughe e le porto con orgoglio quando sono struccata. Le luci di Barbara D'Urso sono nate come un aiuto per mascherare i difetti".

Come vengono usate oggi le luci di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha inoltre sottolineato un'altra questione che le sta particolarmente a cuore: ad oggi le luci forti che vengono utilizzate regolarmente in tv continuano a essere identificate con lei e con i suoi programmi, peccato solo che spesso siano ancora più intense delle sue. "Ci sono state altre persone in televisione che hanno preso le luci di Barbara D'Urso, esagerandole, triplicandole, ma mantenendo sempre l'etichetta ‘le luci di Barbara D'Urso‘". Insomma, la conduttrice si sta togliendo i "sassolini dalle scarpe" e sembra essere prontissima per tornare in tv con la grinta che l'ha sempre contraddistinta.

0 CONDIVISIONI
