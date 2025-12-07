Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle dopo l’incidente: il tutore è di raso scintillante come l’abito

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, il programma di punta della Rai del weekend che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. Tra le protagoniste più amate di questa edizione c'è Barbara D'Urso, tornata in tv dopo diversi anni di assenza che avevano fatto seguito al suo addio improvviso a Mediaset. Si esibisce in coppia con Pasquale La Rocca ma la cosa che in pochi sanno è che per tutta la settimana la sua performance era stata a rischio, visto che durante la scorsa diretta si era fatta male alla spalla. Ieri è tornata a scendere in pista ed è riuscita a trasformare il tutore in un accessorio super glamour.

Il tutore di Barbara D'Urso è coordinato all'abito

Barbara D'Urso potrà anche essersi infortunata ma non per questo ha rinunciato alla sua inedita esperienza a Ballando con le Stelle. Ieri sera è scesa in pista con un tutore che le teneva fermo il braccio e si è esibita con Pasquale La Rocca in un valzer sulle note de I migliori anni della nostra vita. La performance è stata assolutamente perfetta, tanto che la conduttrice si è classificata al secondo posto, aggiudicandosi di diritto la seconda semifinale della prossima settimana. Per l'occasione è riuscita a trasformare il tutore in un accessorio glamour, come ha fatto? Lo ha abbinato all'abito, facendoselo realizzare su misura in raso color ghiaccio e con dei decori scintillanti a effetto pizzo sulla fascia.

Barbara D’Urso col tutore coordinato all’abito

Barbara D'Urso segue il trend del momento a Ballando con le Stelle

Cosa ha indossato Barbara D'Urso per la performance col braccio immobilizzato? Ha puntato tutto sul bianco, il colore Pantone dell'anno 2026, sfoggiando un lungo abito sparkling. Sebbene sembri essere composto da due pezzi, in realtà è un "pezzo unico": ha la gonna di raso scampanata e il bustier trasparente a effetto tattoo, un modello in sensuale tulle nude decorato all-over con dei ricami floreali e scintillanti in total silver che hanno lasciato intravedere la silhouette. Barbara non ha rinunciato ai tacchi, optando per delle pumps da ballo a contrasto color tabacco. Make-up curatissimo, capelli legati in un raccolto con dei ciuffi che cadono sui lati del viso e manicure dark: la conduttrice sembra essere destinata a conquistare la finale del programma.