stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle dopo l’incidente: il tutore è di raso scintillante come l’abito

Barbara D’Urso non si è lasciata fermare dall’infortunio alla spalla, anzi, nella nuova puntata di Ballando con le Stelle si è esibita col tutore (abbinandolo all’abito).
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, il programma di punta della Rai del weekend che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. Tra le protagoniste più amate di questa edizione c'è Barbara D'Urso, tornata in tv dopo diversi anni di assenza che avevano fatto seguito al suo addio improvviso a Mediaset. Si esibisce in coppia con Pasquale La Rocca ma la cosa che in pochi sanno è che per tutta la settimana la sua performance era stata a rischio, visto che durante la scorsa diretta si era fatta male alla spalla. Ieri è tornata a scendere in pista ed è riuscita a trasformare il tutore in un accessorio super glamour.

Il tutore di Barbara D'Urso è coordinato all'abito

Barbara D'Urso potrà anche essersi infortunata ma non per questo ha rinunciato alla sua inedita esperienza a Ballando con le Stelle. Ieri sera è scesa in pista con un tutore che le teneva fermo il braccio e si è esibita con Pasquale La Rocca in un valzer sulle note de I migliori anni della nostra vita. La performance è stata assolutamente perfetta, tanto che la conduttrice si è classificata al secondo posto, aggiudicandosi di diritto la seconda semifinale della prossima settimana. Per l'occasione è riuscita a trasformare il tutore in un accessorio glamour, come ha fatto? Lo ha abbinato all'abito, facendoselo realizzare su misura in raso color ghiaccio e con dei decori scintillanti a effetto pizzo sulla fascia.

Barbara D’Urso col tutore coordinato all’abito
Barbara D’Urso col tutore coordinato all’abito

Barbara D'Urso segue il trend del momento a Ballando con le Stelle

Cosa ha indossato Barbara D'Urso per la performance col braccio immobilizzato? Ha puntato tutto sul bianco, il colore Pantone dell'anno 2026, sfoggiando un lungo abito sparkling. Sebbene sembri essere composto da due pezzi, in realtà è un "pezzo unico": ha la gonna di raso scampanata e il bustier trasparente a effetto tattoo, un modello in sensuale tulle nude decorato all-over con dei ricami floreali e scintillanti in total silver che hanno lasciato intravedere la silhouette. Barbara non ha rinunciato ai tacchi, optando per delle pumps da ballo a contrasto color tabacco. Make-up curatissimo, capelli legati in un raccolto con dei ciuffi che cadono sui lati del viso e manicure dark: la conduttrice sembra essere destinata a conquistare la finale del programma.

Leggi anche
Andrea Delogu rivela a chi ha rubato il vestito che ha indossato a Ballando con le Stelle
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Arte e
Design
È morto a 96 anni l'architetto Frank Gehry
Quali sono gli edifici più attesi del 2026
Quali sono gli edifici più attesi del 2026
Dove si trova il primo edificio fatto di legno
Dove si trova il primo edificio fatto di legno
Quando aprirà il Colosseo di Milano
Quando aprirà il Colosseo di Milano
Il sogno di Frida Khalo all'asta per 54, 7 milioni
Il sogno di Frida Khalo all'asta per 54, 7 milioni
Il ritratto di Elizsabeth Lederer vale oltre 200 milioni
Il ritratto di Elizsabeth Lederer vale oltre 200 milioni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views