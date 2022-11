Balenciaga x Adidas: è già cult la collaborazione tra i due marchi È stata finalmente lanciata sul mercato la collezione Balenciaga x Adidas, la linea disegnata da Demna Gvasalia che fonde glamour e streetstyle. Ecco quali sono e quanto costano i pezzi iconici della capsule amata dai fashion addicted.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso maggio a New York Demna Gvasalia, il visionario stilista di Balenciaga, ha lanciato per la prima volta in passerella la sua linea nata dalla collaborazione con Adidas. Si tratta della collezione Resort 2023, la cui particolarità sta nel logo che fonde i simboli dei due brand, ovvero il trifoglio e la tripla striscia di Adidas e la scritta in stampatello Balenciaga. Tute oversize, borsette iconiche decorate con la tripla striscia, accessori sportivi ma dall'animo glamour: il designer ha mixano fashion e streetstyle in modo iper moderno. Dopo la vendita lampo avvenuta contemporaneamente alla sfilata, ora finalmente la seconda parte della capsule collection è arrivata nei negozi. Le vendite sono state aperte ieri ma alcuni prodotti risultano già quasi esauriti, dunque per accapparrarsi sicuramente uno degli abiti o degli accessori sarebbe meglio rivolgersi a uno dei rivenditori selezionati.

Balenciaga x Adidas, la collezione che fonde streetstyle e glamour

Il 2022 sembra essere "l'anno d'oro" di Adidas, visto che, dopo la partnership di successo con Gucci, ha collaborato anche con Balenciaga per una collezione esclusiva e all'insegna del glamour. Il noto brand sportivo ha così riscoperto il suo animo "lussuoso", diventando ambasciatore di una generazione che intende dare spazio allo streetstyle ma senza rinunciare alle griffe, fondendo spirito nostalgico, creatività ed estetica iconica. Il risultato è una linea dalle silhouette voluminose, dai toni dark e dai dettagli audaci e bondage come le maschere e i guanti di lattice. Chi è diventata protagonista della campagna pubblicitaria? Bella Hadid, che proprio nelle ultime ore ha condiviso le prime foto in cui sfoggia le iconiche tute oversize di Balenciaga x Adidas.

Bella posa per Balenciaga x Adidas

Quanto costano gli abiti e gli accessori di Balenciaga x Adidas

La capsule Balenciaga x Adidas si compone di diversi pezzi e la cosa particolare è che sui siti dei due brand vengono proposti abiti e accessori differenti. Bomber oversize con le tre righe sulle maniche, tute acetate dalle silhouette enormi, maxi felpe col trifoglio sul petto ma anche calzettoni, palloni da calcio, cappellini e borracce (tutte con il maxi logo in bella vista): questi sono solo alcuni dei capi messi in vendita dal marchio sportivo.

Balenciaga x Adidas

La Maison spagnola, invece, ha preferito le borsette iconiche, gli stivaletti col tacco, i jeans over, gli orecchini total gold. I prezzi? Si parte da 250 euro e 300 euro per una borraccia o per un'asciugamano per le mani e si arriva a 3.000 euro per i pantaloni della tuta in rosso fuoco. Le sneakers Triple S costano 895 euro, mentre le t-shirt black&white 595 euro. Il dettaglio che non può passare inosservato è che alcuni dei prodotti sono già quasi in esaurimento, a prova del fato che sono l'oggetto del desiderio dei fashion addicted più incalliti.