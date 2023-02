Ora puoi indossare le scarpe di Sailor Moon: la collaborazione cult con Jimmy Choo Se da piccola sognavi di trasformarti in una guerriera Sailor, ora puoi: la collaborazione Jimmy Choo x Pretty Guardians Sailor Moon ha creato borse e scarpe ispirate ai personaggi del fumetto.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @jimmychoo

Potere del cristallo di luna, vieni a me! Se da piccola (o da piccolo) sognavi di trasformarti in una guerriera Sailor, arrivano le scarpe che ti faranno vivere il sogno d'infanzia. È stata appena lanciata infatti la collaborazione Jimmy Choo x Pretty Guardians Sailor Moon. La parte migliore? C'è un modello per ogni protagonista del fumetto: dagli stivali rosa di Sailor Moon alle scarpe col tacco rosse di Sailor Mars, fino alle zeppe blu di Sailor Mercury!

La collezione Jimmy Choo x Pretty Guardian Sailor Moon

La collaborazione – già virale sui social – è stata creata dalla direttrice creativa di Jimmy Choo Sandra Choi in collaborazione con Naoko Takeuchi, la fumettista giapponese che ha inventato Sailor Moon, dando vita a un vero fenomeno di ‘empowerment' al femminile nel mondo dei manga. Le eroine della nostra infanzia hanno conquistato la moda, ispirando una linea di scarpe e accessori che ci fanno tornare bambini. La parte più bella di "giocare alle Sailor Moon" era immedesimarsi in uno dei personaggi: ogni guerriera aveva un carattere particolare e un colore distintivo.

Scarpe Jimmy Choo x Pretty Guardians Sailor Moon

Allo stesso modo, borse e scarpe hanno un'identità precisa: ci sono per esempio gli anfibi verdi di Sailor Mars, forti e decisi come lei, e le pump con la zeppa e cinturino di Sailor Venus, in un romantico arancio albicocca, gli stivaletti blu di Sailor Mercury. C'è anche la minaudière a forma di gatto, ispirata a Luna, con manico di perline.

Stivali Jimmy Choo x Pretty Guardians Sailor Moon

Quanto costano borse e scarpe ispirate a Sailor Moon

I prezzi delle scarpe variano da 750 euro per le pump in vernice rossa, ai 1350 euro degli stivali con Swarovski. Le borse invece si aggirano tutte intorno ai 1550 euro. La capsule ‘nostalgica' è vendita nei pop up store di Isetan e al China World Mall, mentre in Europa la collezione è in esclusiva da Selfridges. Il sito, neanche a dirlo, è stato preso d'assalto e saccheggiato: si trovano ancora alcuni esemplari in boutique, ma online la collezione è già sold out.