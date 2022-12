Adidas ha davvero sospeso la collaborazione con Balenciaga dopo la campagna scandalo? La notizia non è ancora stata confermata dal brand, ma pare che i pre order dei prodotti Adidas x Balenciaga siano stati annullati fino a futuro avviso.

Il 2022 è stato segnato dalla parabola di Balenciaga: la casa di moda del gruppo Kering è stata travolta dalle accuse per una campagna shock con bambini e peluche bondage. Nonostante le indagini interne e le scuse dello stilista Demna Gvasalia in persona le polemiche non accennano a fermarsi: Kendall Jenner è stata duramente criticata per aver indossato il marchio in uno shooting. Adesso il marchio rischia di trovarsi ancora più isolato di prima e di veder saltare la collaborazione cult con Adidas.

La collaborazione cult tra Adidas e Balenciaga

Tra i momenti fashion che ricorderemo dell'anno che sta per concludersi c'è sicuramente la memorabile sfilata a Wall Street di Balenciaga. In quell'occasione è stata presentata al mondo la collaborazione cult tra la casa di moda spagnola e il marchio di streetwear Adidas. La collezione è stata lanciata con una campagna pubblicitaria stellare che ritraeva Bella Hadid in un ufficio, in versione business woman. Borse, sneakers e tute logate sono già in vendita, ma qualcuno si è accorto che non tutto procede secondo i piani.

Bella Hadid posa per Balenciaga Resort 2023

I lanci dei prodotti sono stati sospesi

A lanciare la notizia dello stop alla collaborazione tra i due brand è stato il sito specializzato in streetwear Sneaker Freaker, che ha pubblicato in un articolo di ricostruzione alcune mail del servizio clienti dei brand. Il messaggio è rivolto a chi aveva effettuato il pre-order dei capi della capsule collection: "Ci siamo presi del tempo per rivalutare la nostra partnership con Balenciaga e abbiamo deciso di sospendere tutti i lanci di prodotti fino a nuovo avviso. Pertanto, sfortunatamente, non riusciamo a completare il tuo ordine".

Uno screen pubblicato dal sito Freaker Sneaker

Adidas non ha confermato né smentito la ricostruzione del sito: al momento non c'è nessuna nota ufficiale e il dibattito si è acceso unicamente intorno al testo del messaggio pubblicato dal sito. Molto probabilmente però il brand dovrà prendere posizione ufficialmente nei prossimi giorni: lo scandalo sollevato dalle foto pubblicitarie di Balenciaga coinvolge anche la collezione Resort 2023 e la collaborazione con Adidas. Uno tsunami che non accenna a fermarsi.