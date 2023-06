Aurora Ramazzotti vestita come una teenager: “12 anni e non sentirli” Minigonna e pancia scoperta: Aurora Ramazzotti ama gli outfit sbarazzini da teenager.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti in questi mesi è alle prese col cambiamento più grande della sua vita, che inevitabilmente ha stravolto tutto: la nascita di suo figlio Cesare. Diventare madre è un'emozione che ha voluto condividere passo dopo passo con la sua community, con cui ha da sempre un rapporto aperto e sincero. Ha tenuto i fan costantemente aggiornati durante la gravidanza e nel post partum. Ha parlato di allattamento, delle trasformazioni del corpo non sempre facili da accettare, della difficoltà di trovare tempo per sé presa dai tanti impegni: tutto ruota attorno al suo bambino e persino la doccia è diventata un lusso! Tutte le attenzioni sono per Cesare, la maternità è una responsabilità che ha segnato inevitabilmente l'ingresso nell'età adulta. Eppure Aurora Ramazzotti per certi versi, è rimasta ancora una ragazzina!

Il look da 12enne di Aurora Ramazzotti

Dopo il parto, Aurora Ramazzotit si è presa del tempo per sé, da dedicare unicamente al compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare appena nato. Fondamentale si sta rivelando l'aiuto di Michelle Hunziker, entusiasta di questa nuova veste di nonna e prontissima a dare una mano, prendendosi cura del bebè quando serve. La neo mamma a distanza di alcune settimane è già tornata al lavoro: ha trovato il tempo per alcuni impegni professionali, ma non ha svelato di preciso i progetti in corso (né cosa ha in mente per il futuro). Di certo, ha capito che essere multitasking è fondamentale: grazie a questa abilità riesce a portare il bebè con sé sul set, nel camerino e dietro le quinte, senza fargli mancare nulla.

Di recente ha condiviso coi fan proprio un momento di backstage, con un look molto curato e un make-up elaborato, realizzato da un professionista. "Crederci sempre" ha commentato ironica, sfoggiando un abito scollato. Ma agli outfit da diva, che si tratti di lavoro o vita privata, ama alternare quelli più casual e sbarazzini. Come l'ultimo: un vero e proprio look da teenager! Si è definita una 12enne con minigonna a cuoricini e crop top con ampia scollatura. Immancabile l'acconciatura con le ciocche davanti al viso, proprio come andava di moda alcuni anni fa. "12 anni e non sentirli" ha commentato sorridente.