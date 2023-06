Aurora Ramazzotti torna sul set con l’abito scollato: “Crederci sempre” Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram alcune foto in cui si mostra più glamour che mai con i capelli raccolti e un abito scollato, ma senza mai rinunciare a un tocco di ironia!

A cura di Beatrice Manca

Capelli raccolti, make up da diva retrò, abito nero con la scollatura: Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram un carosello di foto in cui mostra il suo lato più glamour. L'influencer e conduttrice da poco è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto e sui social documenta la sua nuova quotidianità tra passeggiate al parco, allattamento e il ritorno all'attività sportiva. Di recente infatti ha ripreso a correre, condividendo la sua soddisfazione con i follower. Seguendo i suoi ritmi, Aurora Ramazzotti ha anche ripreso a lavorare e ha mostrato sui social il suo ritorno sui set fotografici.

Aurora Ramazzotti in total black

Aurora Ramazzotti è una mamma multitasking: da quando ha ripreso a lavorare il piccolo Cesare è sempre con lei, nei camerini e sul set. In attesa di scoprire quali sono i nuovi progetti a cui si sta dedicando, abbiamo un'anticipazione sul look: nelle ultime foto pubblicate la vediamo in un momento di pausa sul set, con il fondale pronto e i tecnici che sistemano gli ultimi dettagli. La figlia di Michelle Hunziker indossa un abito nero a maniche lunghe con scollatura a cuore (di cui vediamo solo il corpetto) e sfoggia un'acconciatura raccolta, con la riga al centro e una coda di cavallo con morbide onde. Il tocco finale è la manicure nude, che sposa il make up dalle nuance rosate.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: "Crederci sempre"

Se c'è una dote che non manca a Aurora Ramazzotti è l'autoironia. Le foto da diva sono accompagnate da una didascalia in grado di sdrammatizzare il post: "Crederci sempre", scrive, con tanto di emoji sorridente. Il post ha raccolto in poche ore migliaia di applausi e complimenti tra i commenti. Tra questi c'è il messaggio di Nina Zilli che le scrive: "Hot mummy". Anche la cantante è da poco diventata mamma della piccola Anna Blue quindi conosce bene il periodo particolare che sta attraversando Aurora Ramazzotti fatto di continue scoperte, felicità e aggiustamenti. Evviva le donne che supportano le donne!