Aurora Ramazzotti, un mese da mamma: racconta i momenti prima della nascita di Cesare Augusto Per festeggiare il primo mese di vita del figlio Cesare, Aurora Ramazzotti ha aperto l’album dei ricordi su Instagram, condividendo alcuni scatti inediti dei giorni prima del parto.

A cura di Beatrice Manca

Un mese (e un giorno) fa Aurora Ramazzotti diventava mamma: il 30 marzo 2023 infatti è nato Cesare Augusto, il primo figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza. Queste prime settimane sono stati giorni pieni di scoperte: il corpo che cambia, le prime passeggiate fuori con il bebé, l'esperienza dell'allattamento. Oggi, per festeggiare il primo mese di vita di Cesare, Aurora ha aperto l'album dei ricordi su Instagram, condividendo alcuni scatti inediti del travaglio e del parto.

Le ultime foto di Aurora Ramazzotti con il pancione

In un carosello di Instagram Stories, Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcune foto scattate nella clinica svizzera dove ha partorito. "C'erano tutti", racconta: i futuri nonni sono andati a dare manforte alla coppia a ridosso del parto. C'erano anche Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che si è improvvisata "massaggiatrice d'eccezione" per dare un po' di sollievo alle gambe di Aurora.

Aurora Ramazzotti con la famiglia al completo

Nelle foto si vede anche il fidanzato Goffredo accanto a letto, intento a massaggiare la pancia, solo poche ore prima di stringere il figlio neonato tra le braccia. Il bebé è nato poco dopo mezzogiorno.

Goffredi con il figlio Cesare Augusto

Aurora e Goffredo, prima serata fuori da neogenitori

Ora Aurora Ramazzotti sta trovando un nuovo equilibrio nella vita da neomamma. Lei e Goffredo si sono voluti regalare una serata fuori, assistendo insieme al concerto di Lazza al Forum di Assago. Per l'occasione hanno scelto look coordinati all'insegna della comodità: felpe hoodie con cappuccio e cappellino da baseball. L'influencer e conduttrice però non ha voluto rinunciare a un dettaglio griffato: una borsetta Prada. Sono o non sono i genitori più cool?