Aurora Ramazzotti torna a indossare i jeans dopo il parto: nella giornata con nonna Michelle è casual Aurora Ramazzotti ha partorito da poco più di un mese ed è raggiante. Il dettaglio che non è passato inosservato nel suo ultimo selfie? È tornata a indossare i jeans dopo la nascita di Cesare.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ha partorito poco più di un mese fa, ha messo al mondo il suo primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, si chiama Cesare e le ha riempito il cuore d'amore incondizionato. Sebbene in un primo momento non sia stato semplice affrontare la nuova quotidianità da mamma fatta di allattamento, notti in bianco e cambi di pannolino, ora ha imparato a godersi al massimo la maternità, riuscendo anche a ritagliarsi dei momenti tutti per sé (soprattutto grazie all'aiuto della nonna Michelle Hunziker). Ieri, ad esempio, le ha fatto visita a casa e, complice il fatto che la pancia post-parto sta naturalmente scomparendo, è tornata a indossare uno dei suoi capi preferiti.

Aurora Ramazzotti e la pancia post parto

Il corpo di Aurora Ramazzotti è cambiato molto durante la gravidanza ed è stata lei stessa a documentarlo con foto e video in cui faceva un confronto tra il prima e il dopo pancione. Ora che ha partorito non ha paura di rivelare le gioie e i dolori della maternità, soprattutto quando si parla di fisico. Fin dal primo momento si è immortalata in reggiseno con la pancia post-parto in vista, ribellandosi alla mania sempre più popolare tra le star di vantare un ventre piatto a pochissimi giorni dalla nascita del figlio. Ora, però, a poco più di un mese dall'arrivo del bebè, sta naturalmente smaltendo i chiletti accumulati in dolce attesa e ne ha approfittato per tornare a indossare i jeans (a cui aveva detto addio quando il pancione ha cominciato a essere "esplosivo").

Aurora Ramazzotti mostra la pancia post parto

Il look casual di Aurora Ramazzotti

Ieri pomeriggio Aurora ha portato Cesare da nonna Michelle e, oltre a fotografare quest'ultima con il piccolo tra le braccia in una versione dolcissima, si è anche scattata un selfie. Ha puntato tutto sullo stile casual e sulla comodità, dicendo addio agli abiti over che aveva indossato nelle settimane successive al parto. Ha abbinato i pantaloni in denim a una semplice canotta total black che le ha fasciato la silhouette. Ha poi portato i capelli sciolti mettendo in risalto le lunghezze, mentre per quanto riguarda il make-up, ha rinunciato ad eye-liner, fondotinta e rossetto come fa praticamente dall'inizio della gravidanza. Aurora è una meravigliosa mamma al naturale e non potrebbe essere più raggiante.