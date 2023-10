Aurora Ramazzotti e la maglietta irriverente, cosa c’è scritto sopra La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha postato sui suoi canali social una foto che la ritrae con una T-shirt dalla stampa ironica. Ecco cosa si legge.

A cura di Annachiara Gaggino

Aurora Ramazzotti

Da quando è diventata mamma Aurora Ramazzotti predilige la comodità. Per portare a passeggio il piccolo Cesare, nato quest'anno dalla relazione con Goffredo Cerza, la figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti ha scelto una gonna lunga in jeans, abbinata a un paio di scarpe da ginnastica e una T-shirt nera di stampo ironico. L'ha mostrato la stessa Aurora Ramazzotti sui suoi canali social, postando sulle sue storie di Isntagram una foto allo specchio che voleva mettere in evidenza la maglietta.

Aurora Ramazzotti

La maglietta di Aurora Ramazzotti

La star dei social media è famosa per il suo fare ironico e le sue risposte sarcastiche. Ramazzotti non ha peli sulla lingua e mette spesso a tacere hater e critiche inutili con il sorriso. Questa volta ha deciso che prevenire sia meglio e indossa una maglietta con una stampa che rappresenta due ragazzini in versione detective, il formato dell'immagine è quella della copertina di un libro per bambini e recita: "Puoi aiutare a risolvere il mistero di a chi interessa?" e poi sotto, all'interno di un bollino rosso la risposta: "a nessuno". Aurora Ramazzotti mostra così con orgoglio una T-shirt che la rappresenta pienamente e che spera possa parlare per lei.

Il dettaglio della maglietta di Aurora Ramazzotti

Il post-parto di Aurora Ramazzotti

La neo mamma non ha nascosto al suo pubblico le difficoltà che vive ogni donna nel periodo dopo il parto. In questi mesi Aurora Ramazzotti ha visto cambiare la sua quotidianità ma anche il suo corpo e ne ha spesso parlato apertamente sui suoi canali social, in modo da sostenere anche le altre donne che si trovano nella sua stessa situazione. Di recente ha fatto sapere che si è trovata ad affrontare un problema che colpisce molte neo mamme, quello della perdita dei capelli, e poco dopo si è mostrata su Instagram con un nuovo hair look, sfoggiando una frangetta.