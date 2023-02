Aurora Ramazzotti è diventata bionda? Il segreto della tinta (virale) ai capelli Aurora Ramazzotti è arrivata all’ottavo mese di gravidanza e si coccola tra manicure e sedute dal parrucchiere e ha spiegato come cura i capelli ora che è incinta.

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti si sta concedendo una dose extra di coccole in gravidanza: allenamenti specifici, una nuova manicure color rosa baby e una seduta dal parrucchiere. La figlia di Michelle Hunziker ha spiegato ai suoi fan come si prende cura della chioma ora che è incinta e "medita" un drastico cambio look: le sue foto con i capelli biondi e la frangetta hanno stupito i fan, facendo il giro del web, ma sono vere?

Come cura i capelli Aurora Ramazzotti in gravidanza

Aurora Ramazzotti è abituata a condividere con i follower molti momenti della sua vita quotidiana, dagli outfit alla routine del trucco. Di recente ha portato i suoi fan con lei dal parrucchiere dove ha ritoccato il colore. Essendo incinta deve evitare la tinta, ma ha voluto comunque coprire i capelli bianchi, che dice essere aumentati in questi ultimi mesi di gravidanza. Ormai Aurora Ramazzotti è entrata nell'ottavo mese di gravidanza e il parto si avvicina sempre di più, portando con sé una serie di cambiamenti fisiologici. La soluzione? Lo spiega lei stessa: usare una tinta a base di pigmenti naturali, sicura per la mamma e soprattutto per il bambino: "Sono molto leggeri e durano meno, però fanno il loro lavoro", ha spiegato su Instagram. Nel dubbio, comunque, sempre meglio rivolgersi a un professionista e chiedere consiglio al medico.

La tinta di Aurora Ramazzotti in gravidanza

Aurora Ramazzotti bionda e con la frangia

Il risultato della seduta dal parrucchiere, però, è stato del tutto inaspettato: Aurora Ramazzotti ha scherzato con i fan mostrandosi bionda, con i capelli liscissimi e la frangetta, praticamente identica alla mamma Michelle Hunziker. Si tratta ovviamente di una parrucca, come lei stessa ha spiegato su Instagram: "Tranquilli – giura – non lo farò mai". Chissà però che da neomamma non le venga voglia di provare un nuovo look!