Aurora Ramazzotti col caschetto: sui social rivela il “segreto” del nuovo look Aurora Ramazzotti ha fatto visita al parrucchiere e sui social si è mostrata in una versione decisamente rinnovata. Poco dopo, però, ha rivelato il “segreto” del suo nuovo look.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta vivendo uno dei momenti più emozionanti della sua vita: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe essere più felice. Certo, come ogni donna che sta per diventare mamma per la prima volta, anche lei ha non poche ansie ma di sicuro riuscirà a superarle quando terrà finalmente il bebè tra le braccia. Nonostante la dolce attesa abbia trasformato il suo corpo, non ha modificato lo stile trendy che da sempre la contraddistingue, anzi ama indossare crop top e abiti fascianti per mettere in risalto il meraviglioso pancione. Nelle ultime ore, inoltre, ha fatto visita al parrucchiere e sui social si è mostrata con un look rinnovato e inedito.

Aurora Ramazzotti dal parrucchiere

Ieri pomeriggio Aurora Ramazzotti si era data all'attività fisica e, poco dopo essere uscita dalla palestra, ha fatto visita al parrucchiere di fiducia. Sarà perché non aveva voglia di usare il tempo libero per lo shampoo o perché aveva intenzione di aggiungere un tocco di novità alla sua immagine, ma la cosa certa è che si è mostrata tra "le grinfie" dell'hairstylist.

Aurora ramazzotti dal parrucchiere

Inizialmente ha realizzato un video selfie mentre era sotto una originale lampada con il capo coperto di pellicola trasparente. Poco dopo, poi, ha rivelato un'acconciatura davvero inedita: un caschetto lungo fino alle spalle portato liscio e con la fila centrale. Il cambiamento era così drastico che a primo impatto sembrava di essere di fronte una persona diversa.

Aurora Ramazzotti col caschetto

Aurora Ramazzotti ha ancora i capelli lunghissimi

Per diversi minuti Aurora Ramazzotti ha lasciato pensare ai followers che avesse cambiato look in modo drastico in piena gravidanza, poi ha rivelato il "segreto" della nuova acconciatura: si trattava solo di una parrucca. Al motto di "Naaah", l'influencer ha lasciato intendere di non avere alcuna intenzione di darci un taglio. Nella Stories successiva si è mostrata alle prese con la piega con i suoi capelli naturali, che sono ancora lunghissimi e fluenti. Insomma, la figlia di Michelle ha semplicemente giocato col parrucchiere, sperimentando un'acconciatura davvero diversa dal solito. Prima o poi farà come la mamma e passerà a un bob sbarazzino?