Attenzione alle scarpe Godzilla: la troupe sfoggia tacchi a forma di artiglio sul red carpet degli Oscar Godzilla Minus One si aggiudica il premio per i migliori effetti speciali, ma anche quello della creatività nella scelta degli outfit. Completamente vestiti di nero, il team di artisti ha calcato il red carpet con un paio di calzature che omaggiavano la pellicola.

A cura di Annachiara Gaggino

La troupe con le scarpe con tacco ad artiglio

In lizza per un unico premio per i migliori effetti speciali, il regista Takashi Yamazaki con il suo team di artisti composto da Masaki Takahashi, Kiyoko Shibuya e Tatsuji Nojima hanno calcato il tappeto rosso in scarpe nere caratterizzate da un tacco a forma di artiglio. Le calzature personalizzate erano un omaggio al mostro protagonista del film Godzilla Minus One, che si è aggiudicato la statuetta della categoria. Ma ancor prima di sapere l'esito delle premiazioni il gruppo si era presentato reggendo in mano dei trofei a forma di Godzilla, di cui una dorata. La pellicola è la prima a far conquistare un Oscar al famoso mostro marino giapponese.

Il team di Godzilla Minus One ritira il premio

Chi ha realizzato le scarpe con artiglio

A ideare questa particolare calzatura è stato il designer giapponese Matsuki Ryosuke che non è nuovo ai tacchi scultura; le sue creazioni, infatti, sono spesso decorate con mani che reggono la parte posteriore della tomaia. Per questo particolare modello la sua tipica mano si è trasformata in un artiglio nero, che richiamava proprio il celebre mostro.

Il team di Godzilla Minus One

Gli uomini indossavano le classiche stringate con una particolarità (oltre al tacco, ovviamente): i lacci erano stati sostituiti da una cerniera. Kiyoko Shibuya, invece, ha sfoggiato un paio di calzature in vernice, modello Mary Jane, dalla punta leggermente allungata e lo stessa decorazione sulla parte posteriore. Una scelta sicuramente simpatica e creativa, quella della troupe, che ha omaggiato così la creatura fantastica intramontabile da 70 anni.

