Liza Koshy cade sul red carpet degli Oscar 2024, l'incidente per le scarpe troppo alte Liza Koshy ha partecipato agli Oscar 2024 ma sul red carpet è diventata protagonista di un piccolo incidente di stile: le scarpe erano troppo alte e l'hanno fatta cadere di fronte i fotografi.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles è andata in scena la 96esima edizione degli Academy Awards, meglio noti come Oscar 2024. A trionfare è stato il film Oppenheimer (che si è aggiudicato ben 7 statuette) ma, al di là dei vincitori, a rendere l'evento ancora più glamour non potevano che essere le numerose celebrities che sul red carpet si sono sfidate a colpi di stile. Gli "incidenti fashion" non sono mancati, primo tra tutti quello affrontato da Emma Stone, che nel suo discorso di ringraziamento ha rivelato di aver strappato il vestito a causa di Ryan Gosling, ma la cosa che forse è passata inosservata è che una star è caduta rovinosamente nella tradizionale sfilata sul tappeto rosso: ecco cosa è accaduto.

Liza Koshy scivola sulle scarpe troppo alte

Le cadute "pubbliche" delle star generano sempre un certo scalpore, soprattutto quando capitano a eventi in mondovisione come gli Oscar. Agli Academy Awards del 2014, ad esempio, Jennifer Lawrence inciampò nell'abito mentre andava a ritirare il premio e ancora oggi quel momento viene considerato tra i più iconici della sua carriera.

Liza Koshy in Marchesa

Questa notte Liza Koshy si è ritrovata ad affrontare un'esperienza simile ma questa volta sul red carpet: mentre sfilava di fronte i fotografi, è rovinosamente scivolata a causa delle scarpe troppo alte. Sebbene la maxi gonna dell'abito le coprisse, nel momento in cui è caduta ha rivelato dei sandali paltform in tinta con tacco vertiginoso e plateau oversize.

Il "backstage" dell'abito

I segreti nascosti nel look degli Oscar di Liza Koshy

Nonostante il piccolo incidente, l'attrice non si è lasciata prendere dal panico, anzi, ha sorriso e ha aspettato l'arrivo di due assistenti che l'hanno aiutata a rialzarsi. Le scarpe erano solo una delle "chicche" del suo outfit rosso fuoco.

Sotto l'abito Liza ha indossa intimo modellante

Per sfilare sul red carpet agli Oscar ha indossato un maxi dress firmato Marchesa, un modello fasciante con una sinuosa gonna a sirena, la scollatura generosa e le maniche a forma di rosa.

Il reggiseno cucito nell'abito

La stylist Jacqueline Zenere sui social ha anche rivelato i piccoli "trucchi di stile" di cui si è servita per rendere il look impeccabile: innanzitutto ha stirato la seta dell'abito sovrapponendo al tessuto un panno di cotone, al suo interno ha letteralmente cucito le diverse parti del reggiseno, dai gancetti sulla schiena alle coppe, e infine ha fatto indossare all'attrice dell'intimo modellante di Skims.