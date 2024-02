Perché gli stivali “da papero” di Dargen D’Amico a Domenica In sono un oggetto di culto Avete notato i maxi stivali di gomma gialli di Dargen D’Amico nello Speciale Sanremo di Domenica In? Si tratta di un vero e proprio oggetto di culto super richiesto dai fashion addicted più incalliti: ecco come sono nati e perché sono tanto famosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa e i media non possono fare a meno di parlare di tutto ciò che è accaduto sul palco, dalla vittoria di Angelina Mango con La Noia al trionfo dei sobri look total black. Come da tradizione, a poche ore dal gran finale tutti i Big sono tornati all'Ariston per lo Speciale Sanremo di Domenica In presentato da Mara Venier. Tra i cantanti più attesi c'era Dargen D'Amico che, oltre ad aver cantato la sua Onda Alta, ha anche provato ad affrontare il tema immigrazione con gli opinionisti presenti, peccato solo che la padrona di casa lo abbia interrotto dicendo che non c'era abbastanza tempo per trattare un discorso tanto delicato. Al di là delle polemiche generate dalla "censura", ad attirare le attenzioni del pubblico è stato anche l'originale look del cantante.

Dargen D'Amico con gli stivali di gomma gialli a Domenica In

Dargen D'Amico è stato tra i Big sanremesi più discussi di questa edizione del Festival e non solo per la canzone provocatoria ma anche per i suoi look originali e dal profondo significato simbolico. Orsetti sulla giacca, sabot ispirati ai salvagenti, completi decorati all-over con la scritta "Parole": anche a Domenica In non ha rinunciato allo stile anti-convenzionale.

Dargen D'Amico a Domenica In – Speciale Sanremo

Camicia e pantaloni fucsia accesi abbinati a un orologio total pink di Swatch e all'iconica sciarpa dei Ricchi e Poveri, per completare il tutto ha scelto un paio di maxi stivali di gomma gialli che Mara Venier ha definito "da papero". Si tratta del modello MSCHF x Crocs Big Red Boot (Yellow) e sono un vero e proprio oggetto di culto che sul web viene venduto fino a 2.000 euro.

MSCHF x Crocs Big Red Boot (Yellow)

Come sono nati gli stivali MSCHF x Crocs

La cosa che in pochi sanno è che gli stivali indossati da Dargen D'Amico a Domenica In sono un vero e proprio oggetto di culto. Nati dalla collaborazione tra Crocs e MSCHF, il collettivo artistico con sede a Brooklyn diventato iconico per le sue scarpe originali e anti-convenzionali, sono una versione total yellow dei Big Red Boot, i primi stivali in gomma "bombati" diventati virali esattamente un anno fa. Si tratta di una versione più grande ed esagerata dei Crocs Classic Clog e a contraddistinguerli sono i tratti distintivi del brand, dai fori perforati al cinturino sul tallone. "Se prendi a calci qualcuno con questi stivali, fa BOING!", fu questa la premessa con cui il collettivo artistico lanciò l'accessorio provocatorio che sembra essere uscito da un cartone animato, l'obiettivo? Dimostrare che la moda ha bisogno di leggerezza.