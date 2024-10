video suggerito

Asia Argento al Roma Film Fest 2024: si ribella al dress code da red carpet e sfila con la maxi borsa Ieri sera al Roma Film Fest 2024 si è tenuta la prima dell'horror Longlegs e a sfilare sul red carpet c'era anche Asia Argento. In quanti hanno notato il dettaglio anti-convenzionale nel suo look da tappeto rosso?

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 19esima edizione del Roma Film Fest, l'evento cinematografico che all'inizio di ogni autunno infiamma la Capitale, presentando in anteprima mondiale innumerevoli film firmati dai registi del momento. Ieri si è tenuta la prima di Longlegs, il nuovo horror di Oz Perkins, e tra le star che vi hanno partecipato non poteva che esserci Asia Argento, figlia del maestro del genere. Ha sfilato sul red carpet mano nella mano col nuovo fidanzato Simone Bozzelli e per l'occasione non ha rinunciato al glamour. Fedele al total black ma con un tocco di nude, l'attrice per la classica sfilata sul red carpet non ha rinunciato alla borsa maxi.

Gli stivali slip-on di Asia Argento a Roma

Asia Argento non poteva mancare alla prima di Longlegs che è stato presentato ieri a Roma, anzi, ha approfittato dell'evento sia per parlare della passione per gli horror ereditata dal papà Dario che per sfoggiare un nuovo outfit dall'animo dark. L'attrice ha sfoggiato un maxi dress total black, un modello a sacchetto dal taglio irregolare, con la gonna asimmetrica più corta sul davanti, un drappeggio all'altezza della vita e il bustier smanicato che ha lasciato i tatuaggi sulle braccia in vista. L'unico dettaglio che ha spezzato il nero? Gli stivali in camoscio nude, per la precisione gli Anotomic MM6 Maison Margiela con punta quadrata e design slip-on con tacco alto.

Asia Argento con stivali MM6 Maison Margiela

Asia Argento con la maxi bag sul red carpet

Su un red carpet bisogna puntare tutto su clutch bag e pochette? Non sempre, basta guardare il look di Asia Argento a Roma. Da sempre anti-convenzionale e ribelle, anche in questa occasione l'attrice è riuscita a distinguersi per originalità. Per sfilare sul tappeto rosso della prima romana di Longlegs ha completato il look con una maxi bag che potrebbe tranquillamente essere riciclata per la quotidianità. Per essere precisi ha scelto l'iconica Japanese bag MM6 Maison Margiela, un modello in pelle nera dalla silhouette triangolare e con dei bottoni sui bordi che permettono di cambiarne la forma piegandola in diversi modi. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduta a 340 euro. Asia riuscirà a rivoluzionare le regole di stile da red carpet col suo outfit?

Asia Argento sfila con la maxi bag