Georgina Rodriguez incanta a Venezia 2024: sul red carpet debutta col nuovo taglio di capelli Georgina Rodriguez è arrivata a Venezia ’81 e ha incantato tutti con un sensuale ed elegante abito total white. In quanti hanno notato il suo nuovo taglio di capelli? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Continua l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, uno degli eventi glamour più attesi dell'anno che questa volta andrà avanti fino al 7 settembre. Ogni sera registi e attori di fama internazionale presentano i loro film in anteprima mondiale (ieri ad esempio è stato il turno di Luca Guadagnino con Queer) ma ad attirare le attenzioni dei media sono anche le numerose celebrities che calcano il red carpet con i loro look più eleganti e d'impatto. La protagonista della serata di ieri, ad esempio, è stata Georgina Rodriguez che, in occasione dell'evento Diva E Donna Prize, ha rivelato il nuovo hair look per l'autunno: ecco le foto.

Georgina Rodriguez in bianco al Festival di Venezia

Georgina Rodriguez è arrivata a Venezia ieri pomeriggio a bordo del suo jet privato insieme ai figli e non ha potuto fare a meno di documentare sui social lo sbarco in versione "pantera" con indosso hot pants, calze a rete, Birkin bag e tacchi a spillo. In serata ha poi fatto il gran debutto sul red carpet del premio Diva & Donna e ha cambiato radicalmente stile. Niente più total black, ha preferito un lungo abito bianco di Oscar de la Renta.

Georgina Rodriguez in Oscar de la Renta

Si tratta di un modello strapless col bustier fasciante e interamente drappeggiato e la sinuosa gonna a sirena con un maxi spacco laterale che ha rivelato le gambe. Non sono mancati i sandali col tacco alto color nude e una parure di gioielli di diamanti della collezione Giardini Segreti di Pasquale Bruni, dal choker rigido agli orecchini floreali.

Georgina Rodriguez con gioielli Pasquale Bruni

Il taglio di capelli must dell'autunno è quello di Georgina Rodriguez

A fare la differenza nel look da red carpet di Georgina Rodriguez è stata l'acconciatura. Se fino a qualche giorno fa sui social sfoggiava dei capelli extra lunghi, ora ci ha dato un taglio netto, apparendo radicalmente trasformata. Prima di partire alla volta di Venezia ha fatto visita al parrucchiere e ha puntato tutto su un caschetto voluminoso lungo fino alle spalle. Lo ha portato leggermente mosso e con la fila molto laterale, aggiungendo un tocco messy retrò al total outfit. Per quanto riguarda il make-up, invece, ha scelto i romantici toni del rosa ma con delle labbra molto definite dall'effetto overlining. Scommettiamo che il taglio di capelli di Georgina diventerà il must dell'autunno 2024?

Il nuovo taglio di capelli di Georgina Rodriguez