Ashley Graham twerka in intimo modellante: “Il corpo di una mamme è bello nella sua forma reale” Ashley Graham è diventata mamma di due gemelli da pochi mesi ma, nonostante ciò, è già tornata a lavorare a pieno ritmo. Nelle ultime ore ha twerkato in intimo modellante, approfittandone per lanciare un messaggio a tutte le donne che hanno appena avuto un figlio e non accettano il loro “nuovo” corpo.

A cura di Valeria Paglionico

Ashely Graham sta vivendo un momento magico della sua vita: da qualche mese ha messo al mondo i piccoli Malachi e Roman, i gemelli nati dal matrimonio con Justin Ervin, dal quale aveva già avuto il primo figlio Isaac. Sebbene abbia sempre desiderato avere una famiglia numerosa, prendersi cura di tre bimbi piccoli in contemporanea non è semplice. Nonostante ciò, è già tornata a lavorare a pieno ritmo, il tutto senza dimenticare il suo costante impegno in tema di body positivity. La modella di recente ha infatti condiviso sui social un video in cui balla in intimo modellante mettendo in mostra i segni lasciati sul corpo dalla gravidanza gemellare: ecco il messaggio che ha voluto lanciare a tutte le neo-mamme.

Ashley Graham in intimo a pochi mesi dal parto

Una gravidanza cambia il corpo di una donna in modo naturale: per 9 mesi si sente crescere il bimbo nel proprio grembo e inevitabilmente, anche una volta portata a termine, i segni rimangono abbastanza evidenti. Perché ancora oggi le neo-mamme se ne vergognano? Ashley Graham ha voluto normalizzare le smagliature, le imperfezioni e i chili in più messi su con la dolce attesa. Sui social si è spogliata, rimanendo in intimo modellante total white mentre si concede un balletto sensuale con tanto di twerk. Il suo corpo potrà anche non essere più uguale a quello pre-parto ma su di sé porta dei segni di vita e non delle imperfezioni.

"Questo video è per tutte le mamme"

Ad accompagnare la clip della curvy è stata una didascalia che vuole essere fonte d'ispirazione per tutte le neo-mamme come lei. Ashley ha infatti scritto: "Posto questo video per tutte le mamme che non si sono riprese e che potrebbero non riprendersi e per chiunque abbia bisogno di ricordare che il proprio corpo è bello nella sua forma più reale. Il mio corpo è forte, cinque mesi dopo il parto, incinta da due anni. Nella speranza di normalizzare ulteriormente TUTTI i corpi in ogni fase della vita". Insomma, ancora una volta Ashley ha dimostrato di essere paladina di body positivity e di sicuro continuerà a battersi duramente per normalizzare il corpo in ogni sua forma.