Ashley Graham irriconoscibile ai Bafta 2023: “cancella” le sopracciglia per l’after-party Ashley Graham ha partecipato all’after-party dei Bafta Awards 2023 e per l’occasione ha sfoggiato un look insolito. In quanti hanno notato che le sue sopracciglia sembravano essere “cancellate”?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera a Londra si sono tenuti i Bafta Awards 2023, i premi britannici per film e tv che ogni anno anticipano di qualche settimana l'attesissima cerimonia degli Oscar. Il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star, da Cate Blanchett ad Anya Taylor Joy, e tutte ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile, anche se a vincere la "gara fashion" è stata Kate Middleton, apparsa meravigliosa in abito bianco e guanti da diva. Al termine dell'evento c'è stato anche un party organizzato da British Vogue e Tiffany & Co. e anche lì è andata in scena una vera e propria "parata di celebrities". Tra loro c'era anche Ashley Graham, che però sembrava essere irriconoscibile grazie a un particolare dettagli beauty.

L'abito vintage di Ashley Graham

La cerimonia dei Bafta Awards 2023 è stata seguita da un after-party al quale hanno partecipato moltissime star. Ashley Graham non se l'è voluto perdere, anche se non aveva sfilato sul red carpet dell'evento. Per l'occasione ha puntato tutto su un look vintage sfoggiando un abito firmato John Galliano. Si tratta di uno slip dress total black con un maxi spacco laterale, le spalline sottili, la scollatura morbida e un fiore in tinta sul lato della scollatura. Per completare il tutto ha scelto degli accessori sparkling: un paio di sandali gioiello col tacco a spillo e una micro bag a contrasto ricoperta di glitter celesti.

Ashley Graham in vintage Galiano

Ashley Graham con le sopracciglia sbiancate

A fare la differenza nel look di Ashley Graham è stato il make-up che l'ha fatta apparire quasi irriconoscibile. Sebbene in molti credessero che si trattasse di un "errore di stile", la top model ha semplicemente seguito il trend delle sopracciglia sbiancate, esaltando lo sguardo con un trucco molto chiaro intorno agli occhi. Certo, se viste da vicino le sopracciglia sono ben visibili, ma nelle foto a figura intera sembravano essere state "cancellate" da ombretto e correttore. Rossetto bordeaux, un tocco di mascara e blush sui toni del marrone: la Graham è meravigliosa in ogni versione.