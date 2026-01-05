Ariana Grande dal Regno di Oz ai Critics Choice Awards: l’abito rosa nasconde un omaggio

Ariana Grande ha scelto un look degno del Regno di Oz, da vera Strega buona: era più Glinda che mai ai Critics Choice Awards 2026, vestita ovviamente di rosa.

Ariana Grande ai Critics Choice Awards 2026

Ariana Grande ha sfilato sul red carpet dei Critics Choice Awards con uno dei suoi look più romantici di sempre. L'attrice non poteva mancare alla serata, una delle più attese e prestigiose per il mondo del cinema. Tra i presenti anche Elle Fanning, Mia Goth, Thimotée Chalamet. Ariana Grande è reduce dal successo di Wicked – Parte 2, uscito a novembre, in cui i fan l'hanno ritrovata nei panni di Glinda, un ruolo che ha molto amato e che le è valso la candidatura come Miglior attrice non protagonista. Il film stesso era candidato tra i Migliori dell'anno assieme a Hamnet, Bugonia, Marty Supreme, Frankenstein. Alla fine i due premi sono andati a Amy Madigan e a One Battle After Another.

Per l'occasione Ariana Grande ha scelto un look degno del Regno di Oz, da vera Strega buona: era più Glinda che mai! L'abito rosa tenue era una creazione disegnato da Lorenzo Serafini per Alberta Ferretti. Il vestito, realizzato su misura e impreziosito con cristalli argentati, aveva un corpetto con maniche corte, ampia scollatura arrotondata, vita stretta e lunga gonna a palloncino; al di sopra un maxi mantello in chiffon trasparente.

Ha aggiunto solo un paio di piccoli orecchini pendenti di diamanti, con un make-up soft e naturalissimo: come sempre occhi in primo piano. La serata ha segnato il ritorno dell'attrice alla chioma scura: il ruolo di Glinda, infatti, aveva richiesto un drastico cambio immagine con capelli chiarissimi, quasi platino. Ora, invece, è tornata al castano caldo.

Ariana Grande in Alberta Ferretti

L'abito sartoriale della 32enne benché sia stato realizzato appositamente per lei, traeva comunque ispirazione da una creazione del passato. Dietro c'è la mano di uno degli stylist del momento, Law Roach (che cura anche l'immagine di Zendaya). Da un lato è un look che si pone in linea di continuità con l'immaginario di Wicked e del Regno di Oz. Dall'altro, è un chiaro riferimento all'iconico look di Diahann Carroll agli Oscar del 1969.

Ariana Grande

Il suo è un nome che ha fatto la storia: è stata una pioniera per le attrici afroamericane nel cinema e nella televisione, riuscendo ad arrivare a ruoli di spicco, in un'epoca in cui ai neri venivano dati solo ruoli stereotipati e secondari. È stata un'aprifila, un modello per la generazione successiva di attrici, una fonte di ispirazione e continuo miglioramento. Agli Oscar del 1969 il suo outfit divenne uno dei più memorabili, per grazia ed eleganza ed è ricordato ancora oggi.

Era un abito rosa che rispetto a quello di Ariana Grande aveva scollatura più profonda e maniche lunghe, ma stesso design morbido, stesso colore, stesse applicazioni gioiello, stesso effetto mantello. Il rosa è il colore di Glinda: rispecchia la tua natura buona, delicata, affabile, innocente, la sua positività. È una leggerezza che contrasta col verde di Elphaba, che invece rimanda al mistero, alla forza.