Anthony Hopkins torna Hannibal Lecter e prende in giro la maschera di Kim Kardashian

L’attore è tornato nei panni di Hannibal Lecter per ironizzare sul face tool di Skims, una maschera che avvolge la mascella come quella de Il silenzio degli innocenti.

Uno dei personaggi più celebri portati sul grande schermo dal grande Anthony Hopkins è certamente Hannibal Lecter ne Il Silenzio degli Innocenti. Il serial killer ha un aspetto decisamente inquietante. Nel film indossa una camicia di forza e una maschera in fibra di vetro che lascia scoperti gli occhi, mentre gli copre il naso e la parte inferiore del viso, con un'apertura sulla bocca segnata da tre barre di metallo, per placare i suoi istinti cannibali. L'attore ha ironicamente vestito di nuovo i panni del famoso personaggio, prendendo bonariamente in giro la nuova trovata commerciale di Kim Kardashian.

Che cos'è la maschera che indossa Anthony Hopkins

Kim Kardashian col suo brand Skims ha ben pensato di realizzare intimo modellante e contenitivo pensato per le donne di tutte le taglie. Il brand ha fatto dell'inclusività uno dei punti forti della sua comunicazione, promuovendo un concetto di bellezza oltre gli stereotipi, i canoni di perfezione. "Solutions For Every Body" si legge sul sito ufficiale, dove è possibile trovare body, guaine, reggiseni, slip, corsetti. La new entry in famiglia, però, è un prodotto del tutto diverso, che ha comunque un legame col marchio.

Si tratta, infatti, di una sorta di maschera per il viso, realizzata con lo stesso tessuto di tutti gli altri prodotti. È una sorta di "fascia" pensata per modellare il viso, armonizzarne le forme. Esegue una sorta di lifting: va a sollevare la pelle intorno alla mandibola e alla parte esterna degli zigomi, allevia i segni del rilassamento cutaneo, definisce i contorni del volto, riduce gonfiori e infiammazioni.

A Anthony Hopkins la trovata non è sfuggita ed evidentemente appena ha visto la maschera in tessuto gli è tornata in mente quella che ha indossato lui sul set anni fa. In un video condiviso sul suo profilo Instagrm (da quasi 400 mila like), quindi, l'attore si è calato nuovamente nei panni del cannibale Hannibal Lecter, chiamando direttamente in causa Kim Kardashian. Indossando la sua maschere le ha anzi inviato un messaggio ben preciso: "Grazie Kim. Non aver paura di venire a cena da noi".