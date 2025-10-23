Kim Kardashian come Naomi Campbell: ruba il look gotico alla top model

Da un lato una delle icone di stile contemporanee più potenti e influenti, dall'altro la top model per eccellenza: Kim Kardashian ha reso nuovamente omaggio a Naomi Campbell indossando un look che quest'ultima ha recentemente sfoggiato in passerella. Lo ha fatto in occasione della première londinese di All's Fair il 22 ottobre 2025: Il legal drama di Ryan Murphy che la vede tra i protagonisti debutterà su Hulu il 4 novembre e Kim Kardashian è impegnatissima col press tour in giro per il mondo. Prima di Londra è stata la volta di Parigi, dove ne ha anche approfittato per festeggiare il 45esimo compleanno in grande stile col resto del cast.

Il look gotico di Kim Kardashian

Subito dopo i festeggiamenti per il suo 45esimo compleanno, Kim Kardashian è tornata agli impegni professionali ed è volata da Parigi a Londra per un'altra tappa del press tour della serie tv a cui ha partecipato. Per la serata ha scelto un abito-corsetto in pelle attillatissimo on stampa effetto serpente. Fa parte della collezione Primavera/Estate 2026 di Dilara Findikoglu, la linea "Cage of Innocence". Il look ha sfilato per la prima volta in passerella durante la London Fashion Week di settembre, indossato da Naomi Campbell e completato con una serie di maxi collane d'argento, le stesse riproposte anche dall'imprenditrice, che ha aggiunto anche un capospalla nero e stivali in pelle coordinati, che hanno reso il tutto ancora più drammatico. Insomma, un look total black decisamente goth. Lo styling è di Soki Mak.La modella, invece, aveva completato l'outfit con un blazer corto e un paio di guanti.

Kim Kardashian in Dilara Findikoglu

Kim Kardashian "copia" Naomi Campbell

Kim Kardashian sa sempre come stupire coi suoi look, passando da quelli più glamour a quelli più "estremi" con disinvoltura e coraggio. È una vera trasformista, che riesce sempre nell'intento di far parlare di sé e finire sulla bocca di tutti, affidandosi alle creazioni dei brand del momento e spaziando volentieri tra i capi d'archivio. Il look gotico total black è il secondo in pochi giorni "rubato" a Naomi Campbell. Anche al suo birthday party, la festeggiata aveva scelto un look che era stato sfoggiato per la prima volta in passerella proprio dalla top model: era il look 28 della collezione Haute Couture Primavera/Estate 1997 di Givenchy by Alexander McQueen, la linea "Alla ricerca del vello d'oro". Ma gli omaggi alla regina delle top model non si fermano qui. A lei era ispirato anche il look portato alla sfilata Versace pre-fall 2019: il minidress argentato etto metallico con maxi scollatura era stato indossato da Naomi Campbell agli MTV Awards del 1997. E nella lista degli esempi si può citare anche l'outfit del 2018, sempre firmato Versace, che la modella aveva indossato ai Fragrance Awards del 2015.

Kim Kardashian in Dilara Findikoglu

Chi è Dilara Findikoglu

La stilista turca vive a Londra ed ha uno stile unico e riconoscibile, dove il gotico si mescola all’horror tra corsetti, abiti scultura, volumi esagerati, pizzi, ricami e pelle. Il suo è un universo onirico e spirituale, dove la donna si libera e il suo corpo diventa potente e sublime, come se indossando quei look si elevasse al massimo della sua espressione. Non mancano riferimenti cinematografici e richiami passato, dal punk al burlesque, tutto mescolato sapientemente per provocare, per per sfidare il perbenismo e il patriarcato, per rivendicare tutto il potere femminile andando oltre le convenzioni e il tradizionale. La collezione "Cage of Innocence" porta tutto questo all'estremo: è la sintesi della ribellione femminile, una protesta sensuale e audace in chiave femminista, contro tutte le catene e le prigioni che troppo spesso tengono ferme le donne.