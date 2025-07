Dopo gli slip contenitivi Kim Kardashian lancia la guaina Skims per modellare il viso

Somiglia a una fascia, un po’ a una cintura ma anche a una maschera in tessuto: è la novità in casa Skims pensata da Kim Kardashian per fare il lifting al viso.

Skims è un punto di riferimento per quanto riguarda l'intimo modellante: i prodotti di Kim Kardashian sono tra i più venduti sul mercato. L'imprenditrice ha fatto dell'inclusività il punto forte del marchio, progettando shapewear per tutte le taglie e scegliendo modelle capaci di rappresentare davvero tutto il pubblico e i potenziali acquirenti. La new entry però non ha a che vedere con l'abbigliamento: è un prodotto del tutto diverso e a prima vista un po' insolito. Fa seguito ai pantaloncini con imbottitura per i glutei e al reggiseno col piercing ai capezzoli.

A cosa serve la "cintura" di Kim Kardashian

Body, slip, guaine e ora una sorta di maschera per il viso, ma in tessuto elasticizzato. È la novità di Skims: il Seamless Sculpt Face Wrap, destinato a spopolare. È realizzata con lo stesso tessuto dei body più venduti e virali del marchio. Sul sito ufficiale costa 48 dollari ed è disponibile in due tonalità: la più chiara Clay e la più scura Cocoa, così da adattarsi a differenti tonalità di pelle. Il prodotto è stato progettato così da garantire, al pari di un indumento modellante, un elevato livello di compressione sulla pelle.

In questo modo si va a sollevare la pelle intorno alla mandibola e alla parte esterna degli zigomi, alleviando i segni del rilassamento cutaneo, definendo i contorni del volto e riducendo infiammazioni e gonfiori. La "maschera" è arricchita con filati di collagene, che servono proprio a modellare il viso delicatamente, attraverso del materiale morbido sulla pelle. È un accessorio comodo da indossare: si chiude posteriormente con una semplice chiusura in velcro e prevede anche due aperture per le orecchie. In questo modo si può tenere sul viso anche per molte ore, anche per tutta la notte.

Maschera Skims

Perché il prodotto sarà virale

"Cinturini" di questo tipo sono ormai virali su TikTok da settimane. I contenuti più gettonati sono quelli in cui influencer e beauty addicted mostrano la loro routine, la cosiddetta "morning shed". I video in questione sono tutti uguali: si fa vedere il momento in cui si va a letto e quello in cui ci si risveglia e si va a rimuovere tutti gli strati di maschere e prodotti lasciati in posa sul viso dalla sera prima, per tutta la notte. Il cinturino sotto il mento è un grande must have irrinunciabile. Gli esperti non sono tutti d'accordo sulla sua utilità. In origine venivano nelle fasi di recupero post-operatorio, per esempio dopo interventi di chirurgia plastica come il lifting del viso: in quel caso servivano a ridurre il gonfiore, a prevenire l'accumulo di liquidi e accelerare la guarigione generale del tessuto cutaneo. Utilizzati per altri scopi, però, potrebbero rivelarsi piuttosto inconcludenti o dare risultati visibili, ma solo a breve termine. Quanto basta per girare un reel e fare gara di like.