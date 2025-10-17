Lo shopping “folle” di Kim Kardashian: ogni anno spende un milione di euro in prodotti di bellezza

Per Kim Kardashian prendersi cura della sua bellezza è un vero e proprio “lavoro”, tanto da arrivare a spendere cifre da capogiro in prodotti per la pelle e per i capelli: ecco a quanto ammonta l’investimento beauty.

Kim Kardashian non smette mai di far parlare di sé, basti pensare al fatto che proprio di recente ha attirato tutti i riflettori grazie al controverso capo di lingerie che ha lanciato col suo brand Skims: un perizoma micro con davanti dei peli pubici fake declinati in ogni colore e "styling" (prezzo oltre 40 euro). Ora è tornata a far discutere ma questa volta l'attività da imprenditrice non c'entra nulla: in un'intervista rilasciata nel podcast Call Her Daddy, ha rivelato qual è la beauty routine che segue regolarmente, facendo riferimento alla cifra davvero da capogiro che spende ogni anno in prodotti per la pelle e per i capelli.

Quanto costano i trattamenti beauty di Kim Kardashian

Ospite del podcast Call Her Daddy di Alex Cooper, Kim Kardashian ha spiegato di usare solo prodotti esclusivi ed extra lusso per la sua beauty routine. Che si tratti di creme per il viso o di sieri miracolosi per i capelli, non importa, ogni anno arriva a spendere oltre un milione di euro per prodotti di bellezza, anche se non conosce con precisione la cifra. Il conduttore, sconvolto dalla rivelazione, ha chiesto ulteriori delucidazioni, scoprendo che nella maggior parte dei casi la star dei social non paga i cosmetici, li riceve in regalo dai brand in cambio di sponsorizzazione nel reality dedicato alla sua famiglia. Le spese beauty "folli" di Kim Kardashian non sono una novità: lo scorso maggio, ad esempio, era stato rivelato che per partecipare al Met Gala aveva speso 4.500 dollari per trattamenti per la pelle, mentre il truccatore di fiducia richiede almeno 2.000 dollari per seguirla un'intera giornata.

Quanto impiega Kim Kardashian a truccarsi e pettinarsi

"Se giro il mio spettacolo, pagano loro. Se lavoro, pagano loro. Quindi cerco di farmi pagare tutto, in modo da non doverlo pagare io personalmente", ha spiegato la star. Quanto dura la routine quotidiana per ottenere una piega e un make-up perfetti? Ben 2 ore, a cui vanno aggiunte le 2-3 ore di allenamento a cui si sottopone 7 giorni su sette insieme alla personal trainer Melissa Alcantara. Allo stesso tempo, però, Kim ha rivelato di non avere idea di quanto costino le cose semplici come ad esempio un cartone di latte, visto che è il suo staff a occuparsene. Insomma, per Kim Kardashian prendersi cura della sua bellezza è un vero e proprio lavoro, anche se tutto è sempre all'insegna del lusso più sfrenato.