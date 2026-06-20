Anne Hathaway, i trucchi per nascondere la gravidanza durante il lancio de Il Diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway è incinta, lo ha rivelato a sorpresa sui social, lasciando in vista un meraviglioso pancione. Come ha fatto a tenere tutto nascosto durante il tour promozionale de Il Diavolo veste Prada 2?

Anne Hathaway è incinta, aspetta il suo terzo figlio dal marito Adam Shulman e non potrebbe essere più felice. Il bebè va ad allargare una famiglia già consolidata: arriva, infatti, dopo Jonathan Rosebanks, il primogenito di 10 anni, e Jack, nato nel 2019. In passato l'attrice aveva parlato apertamente dei problemi di fertilità che si era ritrovata ad affrontare nel corso della vita, dunque con ogni probabilità ha accolto con estrema gioia la notizia della nuova gravidanza. Nel video che ha postato a sorpresa sui social indossa un completo bianco oversize: inizialmente si copre il ventre con le mani, poi, con espressione raggiante, rivela il meraviglioso pancione. Considerando il fatto che le forme della dolce attesa sono già molto evidenti, probabilmente era già incinta a fine aprile quando ha girato il mondo con il tour promozionale de Il Diavolo veste Prada 2. Come ha fatto a mascherare il pancino su ogni red carpet?

Perché Anne Hathaway ha nascosto la gravidanza durante il lancio de Il Diavolo veste Prada 2

Il tour promozionale de Il Diavolo veste Prada 2 è andato in scena a fine aprile, ovvero circa un mese e mezzo fa, momento in cui Anne Hathaway, che ad oggi ha un pancione evidente, era già incinta. Considerando il fatto che si trattava di uno dei film i più attesi dell'anno, l'attrice ha deciso di posticipare l'annuncio della lieta notizia, il motivo?

Anne Hathaway mostra il pancione

Non voleva catalizzare le attenzioni sulla gravidanza, oscurando il grande evento. Insieme alla stylist Erin Walsh si è trovata, dunque, ad affrontare una sfida enorme: mascherare la gravidanza con dei look da red carpet che fossero memorabili. Alla fine il lavoro è stato perfetto, l'attrice non solo è apparsa splendida a ogni apparizione pubblica, ha anche nascosto perfettamente le forme della dolce attesa.

Anne Hathaway in Stella McCartney in Messico

I look di Anne Hathaway che hanno mascherato la gravidanza

Il primo evento promozionale de Il Diavolo veste Prada a cui Anne Hathaway ha partecipato è stato quello a Città del Messico, dove ha sfoggiato un mini abito rosso di paillettes firmato Stella McCartney. Gonna a ruota e corpino aderente: mettendo in risalto il punto vita e il busto, ha fatto sì che nessuno notasse il ventre.

Anne Hathaway in Balenciaga a Seoul

Stessa cosa è successa a Seoul, sul cui red carpet ha sfilato con un completo oversize di pelle rossa di Balenciaga, e a Shanghai, dove era apparsa super romantica con un abito strapless tempestato di ruches di tulle di Susan Fang.

Anne Hathaway in Susan Fang

A New York aveva puntato tutto su uno scenografico maxi dress rosso fuoco di Louis Vuitton con una sontuosa gonna a ruota e il corpetto senza spalline.

Anne Hathaway in Louis Vuitton a New York

A Londra, seguita dalla stilista Donatella Versace, aveva fasciato il corpo con un tubino-corsetto ma portando l'attenzione sui cut-out laterali.

Anne Hathaway in versace a Londra

L'attrice non ha lasciato trapelare nessun indizio sulla gravidanza neppure al Met Gala, dove aveva optato per un sontuoso abito strapless realizzato su misura da Michael Kors Collection. Insomma, Anne Hathaway ha mixato in modo impeccabile volumi, trasparenze e dettagli fascianti, distogliendo l'attenzione dal pancino in crescita con dei piccoli trucchi di stile.