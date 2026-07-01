Il primo look premaman di Anne Hathaway: mostra il pancione in rosso con la borsa a cuore

Anne Hathaway sta promuovendo il film The Odyssey a New York e ha approfittato di un evento pubblico per sfoggiare il suo primo look premaman: ecco chi ha firmato la jumpsuit rossa e la borsa a cuore coordinata.

Anne Hathaway sta vivendo un momento davvero felice della sua vita: a poco più di un mese dal successo del secondo capito de Il Diavolo veste Prada, ha rivelato di essere incinta. Aspetta il suo terzo figlio dal marito Adam Shulman e lo ha annunciato a sorpresa sui social con un video in cui ha mostrato il pancino che aveva tenuto ben nascosto nei mesi precedenti con dei look ad hoc. Da allora era "scomparsa" dai radar ma nelle ultime ore è tornata in pubblico in una super glamour versione premaman: ecco cosa ha indossato per il tour promozionale del film The Odyssey.

Chi ha firmato la tuta rossa di Anne Hathaway

Tra le strade di New York per la promozione del suo nuovo film The Odyssey, Anne Hathaway è riuscita a rivelare il lato glamour dello stile premaman. Si tratta della sua prima uscita pubblica "ufficiale" col pancione e non ha potuto fare a meno di lasciar trionfare il fashion. Per l'occasione ha scelto il rosso fuoco, il colore simbolo dell'amore per eccellenza, sfoggiando una originale jumpsuit della collezione Spring/Summer 2026 di Ashlyn. Si tratta di un modello con i pantaloni drappeggiati a effetto gonna, le maniche lunghe, la scollatura tonda e l'orlo a peplo che ha contornato le forme della gravidanza. Quanto costa il capo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 780 dollari, ovvero poco più di 680 euro.

Anne Hathaway in Ashlyn

Quanto costa la borsa a cuore di Anne Hathaway

Per completare il tutto Anne Hathaway ha scelto una serie di accessori coordinati, primi tra tutti i sandali col vertiginoso tacco a spillo di Aquazzura. A fare la differenza è stata la borsetta, che si è rivelata un ulteriore simbolo dell'amore che sta dominando la sua vita in questo periodo.

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Anne Hathaway con la borsa Älaia

Si tratta del modello Le Coeur di Älaia, è in pelle rossa ed è un cuore che si porta a tracolla (prezzo 1.250 euro). Non sono mancati i dettagli in stile diva, dagli occhiali da sole di Krewe ai gioielli preziosi di Bulgari. Capelli sciolti, make-up naturale e sorriso smagliante: Anne Hathaway col pancione è assolutamente raggiante.