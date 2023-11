Anne Hathaway agli CFDA Awards 2023 contro le convenzioni: sul red carpet sfila in total jeans Anne Hathaway è stata tra gli ospiti dei CFDA Awards 2023 che si sono tenuti ieri a New York. Sul red carpet si è ribellata alle classiche regole di dress code e ha sfilato in total denim.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera l'American Museum of Natural History di New York ha ospitato i CFDA Awards 2023, meglio noti come gli "Oscar della moda", ovvero uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo del fashion system. A trionfare come Designer dell'anno è stato Jonathan Anderson, direttore creativo di J.W. Anderson e Loewe, mentre a ottenere il premio Fashion Icon è stata Serena Williams. Tra i vincitori spiccano anche Vera Wang, che ha ottenuto il The Board of Directors Tribute, Gwyneth Paltrow, che col suo Goop si è aggiudicata l'Innovation Awards e le sorelle Holsen, che con il brand The Row sono state elette American Accessory Designer of the Year. Come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star ma a distinguersi per originalità è stata Anne Hathaway, che col suo look total jeans si è ribellata alle convenzioni.

Il look total denim di Anne Hathaway

Anne Hathaway è stata tra gli ospiti speciali dei CFDA Awards 2023 e ancora una volta è riuscita a incantare tutti con la sua bellezza. La cosa particolare è che si è ribellata al classico dress code da evento di gala: per lei niente abiti principeschi, gonne a ruota o effetto sparkling, ha preferito seguire la mania del total denim, uno dei trend più gettonati di stagione ma per gli appuntamenti un tantino meno formali. Si è affidata alla fedele stylist Erin Walsh, che ha pensato per lei a un look della collezione Primavera/Estate 2024 di Ralph Lauren con crop top strapless con le punte sugli orli e una maxi gonna a sirena con lo strascico. Entrambi i capi sono di jeans ma declinati in una versione leggermente "scambiata".

Anne Hathaway in Ralph Lauren

Anne Hathaway con zaffiri e diamanti

Nel look da red carpet di Anne Hathaway non sono mancati i dettagli preziosi: ha abbinato il completo di jeans a una parure di Bvlgari in oro bianco, diamanti e zaffiri. L'attrice ha abbinato un bracciale a spirale tempestato di pietre scintillanti a degli orecchini pendenti coordinati, completando il tutto con una appariscente collana a cascata con un maxi zaffiro centrale. Pelle di porcellana, trucco appena accennato e capelli sciolti e leggermente ondulati: Anne Hathaway ha riscritto le regole di dress code da red carpet, dando prova del fatto che anche il total denim può rivelarsi sofisticato ed elegante. In quante prenderanno ispirazione dal suo outfit per l'autunno?

