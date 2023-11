CFDA Awards 2023: i vincitori e tutti i look delle star agli Oscar della moda Ieri sera a New York sono andati in scena i CFDA Awards 2023, ovvero gli Oscar della moda: ecco i nomi dei vincitori e i look delle star che hanno sfilato sul red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

I CFDA Awards 2023, meglio noti come gli "Oscar della moda", sono andati in scena ieri all'American Museum of Natural History di New York e hanno premiato i nomi che nell'ultimo anno si sono distinti per bravura e talento, infiammando il fashion system con le loro creazioni visionarie e glamour. Le star non si sono perse un evento tanto in vista, anzi, ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile tra paillettes, tulle e tacchi a spillo: ecco tutti i look delle celebrities che hanno sfilato sul red carpet e i nomi dei vincitori nelle diverse categorie.

I vincitori dei CFDA Awards 2023

Il premio più ambito dei CFDA Awards è in assoluto l'International Designer of the Year, che quest'anno è andato a Jonathan Anderson, stilista di J.W. Anderson e Loewe che ha saputo distinguersi per originalità e talento con le sue creazioni visionarie, glamour e sopra le righe. Per quanto riguarda il fashion system americano, l'American Designer of the Year per la moda uomo è andato a Willy Chavarria, mentre per la moda donna è stato vinto da Catherine Holstein per Khaite.

Jonathan Anderson

L'American Accessory Designer of the Year se lo sono aggiudicato le sorelle Ashley e Mary-Kate Olsen con The Row, mentre a ottenere il titolo di Stilista emergente dell'anno nel paese a stelle e strisce è stato Rachel Scott per Diotima. Serena William è stata premiata con il Fashion Icon, Gwyneth Paltrow con Goop ha ricevuto l'Innovation Award, mentre Vera Wang ha ottenuto il Board of Director's Tribute. Environmental Sustainability Award per Mara Hoffman, Founder's Award per Domenico De Sole e Geoffrey Beene, Lifetime Achievement Award a Maria Cornejo: a chiudere la lista è stata Alina Cho col suo Media Award.

Gwyneth Paltrow in G. Label

Da Kim Kardashian a Gwyneth Paltrow, le star in nero

A un evento ambito come gli Oscar della moda le star non potevano mancare, anzi, ne hanno approfittato per dare il meglio di loro in fatto di stile. A dominare è stato in assoluto il total black, colore da sempre considerato il simbolo dell'eleganza senza tempo.

Kim Kardashian in Chrome Hearts

A sceglierlo sono state Kim Kardashian con il suo tubino fasciante in pelle e paillettes di Chrome Hearts, Vanessa Hudgens in una pomposa creazione strapless con maxi spacco di Vera Wang e Gwyneth Paltrow.

Vanessa Hudgens in Vera Wang

Quest'ultima ha preferito la semplicità di G. Label con gonna di raso alla caviglia e maglioncino a collo alto coordinato. Sempre dark anche Winnie Harlow, che ha osato con le maxi zeppe di Marc Jacobs, e Naomi Watts, che ha invece preferito maxi scollatura e manicotti di pomposo tulle (tutto di Carolina Herrera).

Naomi Watts in Carolina Herrera

I look colorati e scintillanti agli Oscar della moda 2023

Sebbene non siano mancate le tradizionali paillettes scintillanti, scelte da Demi Moore con un lungo tubino silver di Carolina Herrera e da Nina Dobrev in total gold firmato Oscar de la Renta, ai CFDA Awards hanno spopolato anche i look un tantino più sbarazzini rispetto a quelli imposti dal dress code da red carpet.

Demi Moore in Carolina Herrera

Leni Klum si è affidata al brand Hellessy abbinando una lunga gonna rosso fuoco a un bustier corsetto color nude con le stecche intorno al busto, mentre Emily Ratajkowski ha preferito un adorabile minidress in candida seta di Tory Burch.

Emily Ratajkowski in Tory Burch

Come non fare riferimento ad Anne Hathaway che ha sdoganato il total denim per sfilare a un evento di gala? Insomma, agli Oscar della moda è andato in scena un vero e proprio mix di tradizione e contemporaneità: in quanti prenderanno ispirazione dalle stile delle celebrities per i loro prossimi eventi di gala?