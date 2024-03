Annalisa rilancia il bracciale “da bicipite”: look dark per il doppio platino di Sinceramente Annalisa ha raggiunto degli importanti traguardi: ha raggiunto il doppio platino con Sinceramente e il quinto platino con Mon Amour. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile (e rilanciare un accessorio anni 2000)? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è la donna più richiesta del momento: ha cominciato a scalare le classifiche circa due anni fa con Bellissima, la canzone che ha sancito la sua trasformazione in icona glamour e sensuale, e ad oggi continua a spopolare con ogni hit. Reduce dal recente successo sanremese, è stata premiata ai Billboard Women In Music di Los Angeles, dove ha incantato tutti con un look fatto di veli trasparenti e gli ormai iconici reggicalze in vista. Nelle ultime ore ha raggiunto gli ennesimi importanti successi professionali: ha ottenuto il doppio platino con Sinceramente e addirittura il quinto platino di Mon Amour. Quale migliore occasione di questa per condividere sui social un nuovo e inedito outfit all’insegna della femminilità?

Il look dark di Annalisa

La carriera di Annalisa continua a essere in ascesa e a dimostrarlo sono i riconoscimenti ottenuti con Sinceramente e Mon Amour. Dopo aver spopolato tra micro shorts e stivali autoreggenti, per festeggiare i traguardi è tornata al suo tanto amato stile dark ma senza rinunciare alla sensualità. Ha posato in uno splendido scatto in black&white con indosso un minidress fasciante, un modello con la gonna corta, le spalline doppie e un taglio cut-out sotto al seno. Capelli sciolti e mossi, sguardo rivolto dritto in camera esaltato da una marcata linea di eye-liner e orecchini a cerchio: la cantante ha dato l’ennesima prova di essere un’indiscussa icona fashion.

Annalisa in versione dark

Il ritorno dei bangles anni 2000

A fare la differenza nel look di Annalisa è stato un accessorio in particolare e la sua scelta di stile molto probabilmente riuscirà a fare tendenza nei prossimi mesi. Ad arricchire l’effetto dark è stato infatti un bracciale “da bicipite”, meglio noto come bangle, un modello che sembra essere gold, la cui particolarità è la trama intrecciata che fascia il muscolo. In quanti ricordano i primi anni 2000 quando i gioielli da braccio hanno letteralmente spopolato? A quanto pare sono tornati e sembrano essere destinati a diventare il must dell’estate 2024. In quante si ispireranno all’outfit della cantante per rendere le prime giornate primaverili ancora più glamour?

