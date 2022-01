Annalisa lancia il trend del look cangiante: il suo abito bianco ha i riflessi multicolor Annalisa ha lanciato un nuovo trend da seguire durante l’inverno 2022, quello degli abiti cangianti. Sui social ha sfoggiato un adorabile look effetto olografico che ha fatto impazzire i fan: ecco quanto costa il suo minidress.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa Scarrone è tra le cantanti più amate del momento: sono ormai lontani i tempi in cui calcava il palcoscenico di Amici, da qualche anno a questa parte ha messo in atto una vera e propria svolta di stile e sembra essere una persona nuova. Certo, non ha rinunciato ai suoi tanto amati capelli rossi, ma è chiaro che rispetto al passato è cambiata molto. Oggi ha tutte le carte in regola per essere considerata un'icona fashion e a dimostrarlo sono i look trendy e glamour che sfoggia a ogni apparizione pubblica. Nelle ultime ore sui social ha lanciato una moda molto particolare ispirata agli anni '90: quella degli outfit cangianti dall'effetto olografico.

L'abito effetto olografico di Annalisa

Se a Capodanno aveva fatto sognare i fan tra uno smoking ricoperto di cristalli e un completo di piume, per il primo post del 2022 Annalisa ha puntato su un look che difficilmente riuscirebbe a passare inosservato. Ha indossato un abito bianco cangiante, ovvero che diventa multicolor a seconda dell'angolazione da cui lo si guarda. Si tratta di un modello in jersey tecnico effetto olografico firmato Dolce&Gabbana, ha lo scollo rotondo, le maniche lunghe, la zip sulla schiena la gonna mini che lascia le gambe in mostra. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.550 euro.

Il minidress effetto olografico di Dolce&Gabbana

Abiti cangianti, la moda ispirata agli anni '90

Chi non vuole aggiungere un tocco di originalità all'inverno, soprattutto in un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo? Gli abiti e gli accessori cangianti sono l'ideale per rendere sbarazzino e multicolor ogni tipo di look. I tessuti effetto olografico hanno spopolato negli anni '90 e oggi sono tornati: sono capaci di esaltare al massimo il lato più innovativo e moderno di ogni persona. Come abbinarli? L'ideale è non osare con le stampe e con i colori, l'effetto multicolor da solo basta per dare libero sfogo alla propria creatività: meglio dunque coordinarli a capi e accessori in tinta unita.