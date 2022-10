Annalisa in copertina col reggiseno gioiello: la svolta di stile è all’insegna della sensualità Annalisa ha conquistato la copertina della rivista F, rivelando la recente svolta di stile all’insegna della sensualità. Ha posato a mezzo busto con uno scintillante reggiseno gioiello: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa sulla copertina di F

Annalisa sta vivendo un momento davvero fortunato della sua carriera: dopo aver spopolato nelle ultime estati con dei tormentoni tutti da ballare, ora ha lanciato una nuova hit super adrenalinica. Si intitola Bellissima e accompagna la sua svolta di stile all'insegna della sensualità. Sono ormai lontani i tempi in cui indossava le tute di Amici di Maria De Filippi oppure i maxi abiti bon-ton degli esordi, la cantante è cresciuta e non ci pensa su due volte a mettere in mostra la sua innata femminilità. Non sorprende, dunque, che di recente abbia conquistato anche una copertina fashion: ecco cosa ha indossato per lo shooting patinato e glamour.

Annalisa posa in versione dea

Annalisa ha posato per la rivista F, è stata immortalata da Alan Gelati, il fotografo che è riuscito a rivelare in pochi scatti il suo lato più sensuale. L'immagine più d'impatto è quella realizzata in bianco e nero, nella quale la cantante appare a mezzo busto con indosso un look da diva moderna. Guanti al gomito, frangetta, top oversize che lascia in bella vista un reggiseno gioiello e capezzoli coperti dai capelli extra long: Annalisa è una vera e propria dea. Il reggiseno, in particolare, è un modello a catena tempestato di cristalli e fa parte della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Philosophy di Lorenzo Serafini. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 195 euro ed è in assoluto il capo più sensuale del momento.

Reggiseno Philosophy di Lorenzo Serafini

La rivoluzione di stile di Annalisa

La cantante ha sfoggiato anche altri due look all'insegna del glamour. Il primo, quello della cover vera e propria, è in verde smeraldo ed è caratterizzato da pantaloni di velluto e body trasparente in tinta (tutto firmato Ermanno Scervino). Il secondo, invece, è bon-ton e sensuale: tubino a maniche lunghe con scollo tondo e spacco laterale, tacchi alti dei maxi guanti rosa Barbie. Insomma, Annalisa ha messo in atto una vera e propria svolta di stile all'insegna della femminilità: è sicura di sé, ama il suo corpo e non ha paura di osare in fatto di look.