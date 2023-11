Annalisa fa ballare X Factor: la super ospite del quarto Live si esibisce col corsetto “finto” Annalisa è stata la super ospite del quarto Live di X Factor 2023 e ha presentato per la prima volta live il nuovo singolo “Euforia”.

A cura di Giusy Dente

Nuova puntata di X Factor e anche stavolta non sono mancate le emozioni forti. Quella di giovedì 17 novembre è stata una puntata scoppiettante, dove più volte i giudici si sono resi protagonisti di accesi diverbi. Come annunciato, Annalisa è stata la super ospite del Live. La sua presenza sul palco del talent show è arrivata in seguito alle dichiarazioni di Morgan di qualche settimana fa, quando aveva scioccato il pubblico con delle critiche nei confronti di Bellissima, grande successo della cantante. Annalisa ha fatto ballare il pubblico stemperando un po' le tensioni in studio e ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Euforia.

Annalisa festeggia i suoi successi

Dopo Elodie, ospite del secondo Live di X Factor, in studio è arrivata un'altra artista apprezzatissima, grande protagonista nel panorama musicale italiano. Annalisa è stata la super ospite del quarto Live del talent show. La reginetta del pop è in un momento di grande "euforia", che è proprio il titolo del brano presentato per la prima volta dal vivo e che fa parte dell'ultimo album E poi siamo finiti nel vortice. Ne aveva annunciato l'uscita pochi giorni fa, con un look minimal black and white. Reduce dal sold out al Mediolanum Forum di Assago, si sta preparando per il tour nei palasport, macinando un record dopo l'altro: solo nel 2023 si è aggiudicata 31 dischi di platino e 12 d'oro e ad oggi è l'unica donna solista con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno.

I look della cantante

Negli ultimi anni lo stile della cantante è evoluto ed è cambiato, muovendosi in una direzione nuova e più coerente con la sua crescita umana e professionale. Ai fan non è sfuggito il cambio di rotta, che hanno apprezzato. È stata lei stessa a spiegare che è nato da un'esigenza intima e personale, quella di raccontarsi con autenticità al pubblico, in maniera trasparente, mettendosi in luce completamente e mettendo l'estetica al servizio delle canzoni. Coi suoi look audaci Annalisa sperimenta molto, giocando anche con trucco e parrucche. Sul palco di X Factor si è esibita con un outfit simile a quelli sfoggiati al Mediolanum Forum, dove ha puntato tutto su look metallizzati di grande effetto.

Per l'esibizione ha scelto degli hot pants color blu elettrico; la giacca abbinata ha una zip frontale e un "finto" corsetto applicato sopra, con zip anteriore lasciata aperta sul fondo, che lascia intravedere il dettaglio scintillante sottostante. Per completare il look ha scelto calze scure velate e anfibi neri, ideali per scatenarsi e muoversi in scena. Fan delle code di cavallo, stavolta ha optato per qualcosa di diverso dal solito, un'acconciatura non morbida ma più rigida, una pony tail alta e con elastici intrecciati su tutta la parte superiore.