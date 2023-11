Annalisa si spoglia degli abiti di scena: annuncia l’uscita di Euforia in canotta e culotte Annalisa è pronta per lanciare il nuovo singolo intitolato Euforia. Lo ha annunciato sui social, dove si è spogliata dagli abiti di scena rimanendo in culotte e canotta.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è l'artista più amata e desiderata del momento: reduce dal successo del suo primo concerto al Forum di Assago, dove ha "volato" sul pubblico con un look metallico, ora si prepara al lancio della nuova hit. Nelle ultime ore ha annunciato che sarà l'ospite speciale della quarta puntata dei Live di X-Factor e sarà proprio in quell'occasione che si esibirà sulle note di Euforia, il nuovo singolo dell'album E poi siamo finiti nel vortice destinato a scalare le classifiche. La canzone è "già nota" a coloro che hanno partecipato al Live di Milano ma arriverà in radio solo a partire dal 17 novembre: ecco il look scelto per comunicare l'attesa notizia ai fan.

La svolta minimal di Annalisa

Euforia è il nuovo singolo di Annalisa, il quarto "capitolo" della sua ripartenza che l'ha vista dominare le classifiche nazionali da un anno a questa parte. Se nelle precedenti hit aveva descritto la rinascita da un passato deludente a una trasformazione inaspettata e sensuale, ora ha dato spazio alla sensazione dirompente che si prova all'alba. Per celebrare materialmente l'inizio di quel "qualcosa di nuovo" descritto nella canzone ha rivoluzionato il suo stile. Ha detto addio agli abiti di scena che aveva addirittura messo in mostra durante l'evento di lancio dell'album e ha puntato tutto su un look minimal.

Il look minimal di Annalisa

Annalisa in black&white per Euforia

Per dare l'annuncio dell'uscita del nuovo singolo Annalisa si è spogliata dagli abiti di scena ed è rimasta in canotta e culotte. Ha infatti seguito il trend del top bianco a costine, abbinandolo a una camicia oversize in tinta tenuta sbottonata, così da lasciare in vista gli slip neri a vita alta arricchiti da un paio di calze a rete. Ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavalo alta e tirata, mettendo in risalto il make-up curatissimo e dai toni naturali ma con una lunga linea di eye-liner e un marcato rossetto bordeaux. Ha poi accompagnato la foto alla didascalia "Oh mamma mamma mamma", facendo riferimento a uno dei versi della hit. In quanti non vedono l'ora di tornare ad ammirarla sul palco?