Annalisa da Fiorello col maxi impermeabile: il trench anti-pioggia da avere è in pvc trasparente Annalisa è stata l’ospite speciale di oggi di Viva Rai 2!, il programma mattutino di Fiorello. Complice la giornata uggiosa, ha sfoggiato un adorabile trench in pvc trasparente: ecco chi lo ha firmato.

È cominciata una nuova settimana e con lei anche delle puntate inedite di Viva Rai 2!, il programma mattutino presentato da Fiorello, Biggio e Mauro Casciari. Come da tradizione, nel glass allestito ai Fori Imperiali di Roma è stato accolto un ospite davvero speciale: si tratta di Annalisa, tornata a fare visita al conduttore dopo circa un anno (nel 2022 era stata lei a inaugurare la trasmissione di successo). Complici le temperature fredde e il cielo uggioso, la cantante ha pensato bene di sfoggiare un outfit anti-pioggia che si rivelerà perfetto per affrontare con stile le prossime giornate autunnali: ecco chi ha firmato il maxi trench in pvc trasparente che ha indossato sul palco.

Annalisa con il look anti-pioggia a Viva Rai 2!

Lo scorso anno Annalisa aveva "portato bene" a Viva Rai 2!: dopo la sua ospitata, infatti, il programma ha cominciato a essere super seguito, raggiungendo livelli di share elevatissimi nonostante vada in onda alle 7 del mattino. Non poteva mancare, dunque, in questa nuova edizione. Stamattina è tornata a fare visita a Fiorello, esibendosi sia in una versione "lirica" di Mon Amour che in una performance esclusiva sulle note di Euforia, il singolo inedito presentato lo scorso giovedì sul palco di X-Factor. Svegliatasi in una Roma particolarmente uggiosa, la cantante ha pensato bene di sfoggiare un look anti-pioggia all'insegna del glamour.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Il trench trasparente di Annalisa

Per l'ospitata mattutina Annalisa non ha abbandonato gli "abiti di scena", anzi, è apparsa più sofisticata che mai in un outfit dark della collezione firmata da Kim Kardashian per Dolce&Gabbana. Ha abbinato una jumpsuit seconda pelle con collo alto e maniche lunghe a un paio di stivali-calzino con tacco largo, completando il tutto con un maxi impermeabile in pvc trasparente.

Trench Kim x Dolce&Gabbana

Si tratta di un modello lungo e doppiopetto, caratterizzato da profili a contrasto e cinturone coordinato intorno al punto vita, il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene attualmente venduto a 3.450 euro. Coda di cavallo resa lunghissima dalle extension, make-up naturale e grinta da vendere: Annalisa ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria regina fashion.