Annalisa con il caschetto e l'impermeabile rosso nel video di Sinceramente Nel video di "Sinceramente", brano che Annalisa porta al Festival di Sanremo 2024, la cantante gioca con gli hair look sfoggiando un pixie cut biondo e il caschetto nero che abbiamo già visto nel video di "Mon Amour".

A cura di Arianna Colzi

Annalisa

Annalisa è stata la star della prima serata del Festival di Sanremo 2024. La cantante ha infiammato l'Ariston con la sua canzone, Sinceramente, indossando un look dark da vera pop star. L'outfit firmato Dolce&Gabbana è una delle mise che compare anche nel video del brano, rilasciato questa notte insieme al singolo. L'artista ha riproposto anche uno dei tagli più glamour dello scorso anno e simbolo dell'estetica del suo disco, Fuori dal vortice.

Annalisa nel video di Sinceramente che abbiamo visto la prima sera all'Ariston

Annalisa torna con il caschetto come nel video di Mon Amour

Annalisa recupera il taglio che aveva sfoggiato nel video di Mon Amour: il caschetto corto con la frangia. Il caschetto dark da femme fatale si abbina a delle culottes a vita alta nere coordinate a un reggiseno a triangolo. Oltre alla mise che abbiamo visto la prima sera sul palco dell'Ariston, la cantante nel video di Sinceramente si spoglia del taglio corto per lasciare liberi i suoi camelli castano caramello.

Annalisa con il caschetto

In un'altra sequenza del video del brano di Sanremo 2024, Annalisa opta per un outfit quasi da Bond Girl: l'impermeabile rosso ciliegia si abbina a un'hair look bagnato, con i capelli anche stavolta sciolti e lunghissimi.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Annalisa cambia look: pixie cut biondo nel video di Sinceramente

Il video di Sinceramente è un show: la cantante propone un altro taglio di capelli, un biondissimo pixie cut che ricorda la Winona Ryder degli anni Novanta. Il taglio si abbina a un look quasi mannish: composto da una giacca bicolore bianca e nera dal taglio severo, anche questa firmata Dolce&Gabbana. Anche in questa sequenza del video non possono mancare gli stivali al ginocchio, visti anche in altri videoclip dei suoi brani. Insomma, il video di Sinceramente è la trasposizione della grinta che Annalisa ha portato sul palco, unita alla sua capacità di trasformarsi e di impersonare idee diverse di femminilità.

Annalisa con pixie cut biondo