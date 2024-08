video suggerito

Annalisa celebra la fine del “Vortice”: la foto del backstage con corsetto e culotte Annalisa celebra la sua “Vortice era” con un look total black composto da un bustier e un paio di culotte. La cantante di Storie Brevi celebra i concerti all’Arena di Verona con un’estetica tra il gotico e il sensuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa

Per Annalisa l'estate 2024 è stata all'insegna della musica. Dopo un autunno e una primavera passati a suonare i palazzetti, la cantante di Sinceramente ha conquistato l'Arena di Verona con due date live. I concerti dello scorso maggio sono diventati un appuntamento televisivo, Tutti in Arena, che andrà in onda giovedì 5 settembre su Canale 5. Per annunciare il film concerto, la cantante ha condiviso una foto del camerino con un look in pieno stile Vortice.

Il look dark di Annalisa

Il tour Tutti nel vortice di Annalisa è stato caratterizzato da un'estetica ben precisa: culotte, reggicalze, mini abiti con scollo a V e tacchi vertiginosi. Uno stile anticipato sul palco dell'Ariston a febbraio e poi sfoggiato durante i concerti per tutto lo stivale. Lo stile da femme fatale, tra il gotico e il sensuale, è stato reinterpretato anche per il singolo estivo, Storie brevi, una delle hit più popolari cantata insieme a Tananai. La cantante torna a postare uno scatto del backstage dei concerti per annunciare l'appuntamento tv nel quale indossa culotte nere e un corsetto in paillettes.

Annalisa nel backstage del tour

Il corsetto in seta tempestato di paillettes è firmato Dolce&Gabbana, brand che ha firmato questa nuova era di Annalisa, a partire dagli abiti indossati a Sanremo 2024. Si tratta di un capo della collezione realizzata Kim Dolce&Gabbana, la collezione Primavera/Estate 2023 disegnata in collaborazione con l'influencer e imprenditrice. Il bustier in tulle con stecche tempestate di paillettes, scollo a cuore e coppe è perfetto per essere abbinato a un reggiseno nero a triangolo, dando vita a uno stile sensuale e deciso. Il corsetto di Annalisa viene venduto sul sito del brand a 1450 euro insieme agli altri accessori.

Annalisa in Kim Dolce&Gabbana