Anna Tatangelo con gli stivali leopardati: segue il trend dei cuissard alti fino alla coscia Anche Anna Tatangelo si è lasciata conquistare dai cuissard: gli stivali alti fino alla coscia sono la tendenza di questo inverno.

A cura di Giusy Dente

Anna Tatangelo è stata una delle grandi protagoniste di All Together Now: conclusa questa esperienza televisiva per lei c'è già altro in cantiere. Partirà presto anche la seconda edizione di Scene da un matrimonio, per il momento rimandata a causa della pandemia. La 35enne si sta quindi godendo un po' di tempo in compagnia della famiglia e degli affetti più cari, in primis in figlio e il nuovo compagno. Chiusa la relazione con Gigi D'Alessio, la cantante è ora impegnata con Livio Cori. Proprio con lui ha trascorso il giorno del 35esimo compleanno, il primo insieme. Per quell'occasione ha scelto un look casual e trendy: jeans, camicia e anfibi. Ma sono i tacchi alti la sua vera passione!

Lo stile di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha uno stile molto trendy e sa spaziare tra diverse tipologie di capi, passando da look seducenti e femminili ad outfit mannish portati con grande disinvoltura e sempre con un tocco personale. Nel corso dell'avventura televisiva a All Together Now ha perfettamente messo in luce la sua passione per la moda, senza mai sbagliare un colpo. Ha indossato soprattutto le camicie (che ama molto) abbinandole a pantaloni o gonne a tubino e prediligendo i colori decisi, il nero in primis che ha sfoggiato molto spesso con classe. Immancabile un tocco di luce dato dai gioielli. Proprio durante il programma ha attirato particolare attenzione soprattutto l'anello con zaffiro a forma di cuore. E non sono mai passate inosservate le sue scarpe, sempre griffate e col tacco a spillo vertiginoso.

Anna Tatangelo con gli stivali leopardati

Quando opta per uno stile casual e sportivo Anna Tatangelo punta sulle intramontabili sneakers bianche, un vero e proprio must have da avere nell'armadio, perché capaci di svoltare ogni tipologie di look: stanno bene davvero con tutto. Ma sono senza dubbio le scarpe col tacco a spillo vertiginoso la passione di Anna Tatangelo, che si tratti di stivali o décolleté. Per un look glamour e con un tocco di sensualità la cantante ha abbinato un abitino bianco a un paio di stivali in velluto leopardati alti fino alla coscia, con tacco alto. Si tratta dello stesso modello indossato durante una puntata di All Together Now: sono di Casadei e al momento non sono più disponibili sul sito del brand, perché appartenenti ad alcune collezioni fa. Sul web, alcuni siti li vendono ancora a circa 900 euro. I cuissard sono gli stivali di tendenza per l'inverno 2022, amatissimi anche da Chiara Ferragni che è solita abbinarli alle minigonne. Anna Tatangelo non poteva non lasciarsene conquistare!