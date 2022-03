Andrea Pirlo si è sposato: Valentina Baldini è regina di eleganza in bianco e col maxi spacco Andrea Pirlo si è sposato per la seconda volta, è convolato a nozze con Valentina Baldini (dalla quale ha già avuto due gemelli). Per un giorno tanto la sposa ha sfoggiato un abito bianco sinuoso, scintillante e dai dettagli retrò: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato speciale per Andrea Pirlo: il campione del mondo del calcio ha sposato Valentina Baldini, coronando così il suo sogno d'amore. I due si sono incontrati nel 2014, ovvero dopo che il calciatore si era separato dalla ex moglie Deborah Roversi, e da allora non si sono mai più lasciati (insieme hanno avuto anche due figli gemelli). La cerimonia di nozze è stata semplice e intima ma i dettagli glamour non sono mancati. L'abito bianco della sposa, in particolare, è un vero e proprio trionfo di eleganza tra strascico, cut-out sul décolleté e spalline imbottite dall'animo retrò: ecco chi ha firmato il suo look bridal.

Il matrimonio intimo di Andrea Pirlo e Valentina Baldini

Andrea Pirlo e Valentina Baldini si sono sposati sabato 12 marzo nel Comune a Torino. Il calciatore ha già un matrimonio finito alle spalle, dunque non si è potuta tenere in chiesa, è stata organizzata nel municipio del capoluogo lombardo. A tenere la cerimonia è stato Mimmo Portas, il leader dei Moderati, che ha concluso il rito recitando una poesia di Pablo Neruda. L'unione è avvenuta dopo anni non poco burrascosi per la coppia ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio e ora non gli resta che godersi la "nuova" vita matrimoniale e la compagnia dei due gemelli Leonardo e Tommaso, nati a New York nel 2017.

L’abito Pronovias di Valentina Baldini

L'abito da sposa di Valentina Baldini

Valentina Baldini per il matrimonio con Andrea Pirlo ha scelto un abito della collezione Haute Couture di Atelier Pronovias (disegnata dalla stilista Alessandra Rinaudo). Per la precisione si tratta del modello Ferri, una meravigliosa e sensuale sirena in jersey con scollo bateau e drappeggi che hanno evidenziato il punto vita. Le spalline squadrate hanno aggiunto un tocco retrò al look bridal e sono state impreziosite da microcristalli e ricami applicati a mano. Sia sul décolleté che sulla schiena, inoltre, ci sono due tagli cut-out che rendono il tutto ancora più femminili. Eleganza, sensualità, modernità e alta sartoria: l'abito di Valentina Baldini potrebbe essere indossato per qualsiasi occasione speciale anche dopo il matrimonio.