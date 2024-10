video suggerito

Ambra Angiolini in versione dark lady: chi ha firmato l’abito nero borchiato per l’evento in Senato Ambra Angiolini ha partecipato a un evento per i 100 anni della radio italiana che si è tenuta ieri in Senato e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo look total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri, mercoledì 2 ottobre 2024, la radio italiana ha compiuto 100 anni e l'importante traguardo è stato celebrato in Senato con un evento voluto fortemente dal presidente Ignazio La Russa. A ripercorrere la storia di uno dei mezzi di comunicazione più amati di tutti i tempi è stato Carlo Conti che, di fronte un vasto pubblico di politici, star e personalità di spicco, prima tra tutte Elettra Marconi (figlia di Guglielmo Marconi), ha celebrato a 360 gradi uno dei mezzi di comunicazione più antichi ma ancora amatissimi. Tra gli ospiti c'era anche Ambra Angiolini, che ha approfittato della location formale per dare il meglio di lei in fatto di eleganza.

Ambra Angiolini per la prima volta in Senato

"Festa di compleanno in Senato per i 100 della radio. Mi sono data una sistemata per celebrare quello che da parecchi anni è uno dei miei posti preferiti (la radio ovviamente). Imparo ancora a rinascere… flusso continuo, come la frequenza che rappresento", sono state queste le parole che Ambra Angiolini ha usato sui social per documentare l'incredibile esperienza in Senato, a prova del fatto che, a 100 anni dalla nascita, la radio per lei continua a essere un mezzo di comunicazione essenziale e moderno. Cosa ha indossato per un evento tanto importante in una location unica come il palazzo simbolo della politica italiana? Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black ma non ha rinunciato al glamour con un abito dark dall'animo rock firmato Federica Tosi.

Abito Federica Tosi

Il look total black di Ambra Angiolini

Il nero è sempre un'ottima idea quando ci si vuole distinguere per classe e Ambra Angiolini sembra averlo capito bene. Per i 100 anni della radio si è affidata alla stilista italiana Federica Tosi, sfoggiando un abito nero in jearsy stretch, un modello dalla silhouette fasciante con la gonna midi scampanata e il bustier aderente. Ha le maniche lunghe e il collo alto ed è decorato con delle borchie metalliche su collo e polsini. Non sono mancati i tacchi, per la precisione un paio di pumps total black, mentre ha rinunciato ai gioielli troppo appariscenti. Cosa dire invece del beauty look dell'attrice? Non poteva che puntare sulla semplicità con una piega sciolta e liscia e un make-up dai toni naturali. Ambra non è forse una vera e propria icona di eleganza?